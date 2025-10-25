Hindustan Hindi News
BB19: सलमान के खिलाफ जाएंगे अमाल मलिक, भाईजान बोले- यकीन करना है तो कीजिए वरना..

BB19: सलमान के खिलाफ जाएंगे अमाल मलिक, भाईजान बोले- यकीन करना है तो कीजिए वरना..

संक्षेप: Bigg Boss 19 Salman Khan: सलमान खान के खिलाफ जाना अमाल मलिक को पड़ेगा भारी। गौरव खन्ना से बहस करने के बाद लौटने पर मिलेगा यह नतीजा।

Sat, 25 Oct 2025 12:09 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान इस हफ्ते वीकेंड का वार में फिर एक बार अमाल मलिक को समझाते नजर आएंगे। दरअसल सलमान खान जब इस हफ्ते फरहाना भट और तान्या मित्तल की दोस्ती को सपोर्ट करेंगे, तो यह बात अमाल मलिक को जरा भी रास नहीं आएगी। बीच में जब सलमान खान घरवालों को थोड़ा ब्रेक देंगे तो इस बीच अमाल मलिक जाकर गौरव खन्ना से बात करने का तय करेंगे। अमाल मलिक ऐतराज जताते हुए कहेंगे, "क्या सलमान खान कुछ भी कहेंगे तो तुम लोग उनकी हर बात पर राजी हो जाओगे?"

सलमान की बात का विरोध

जवाब में गौरव खन्ना ने कहा, "उन्होंने कुछ देखने के बाद ही ऐसा कहा होगा।" लेकिन अमाल मलिक ने पलटवार करने का फैसला किया और कहा, "हम उनकी हां में हां नहीं मिलाएंगे, हम जो अपनी आंखों से देखेंगे उसी पर यकीन करेंगे।" अमाल मलिक को नहीं पता था कि वापस लौटने पर सलमान खान इसे बात को लेकर उनसे बात करना शुरू कर देंगे। ब्रेक के बाद सलमान खान ने बहुत आराम से अमाल मलिक से बात की और कहा, "आपको यकीन करना है तो कीजिए, वरना मत कीजिए।"

सलमान खान ने दिया जवाब

सलमान खान ने कहा, "मैं यहां पर किसी को भड़काने या कुछ भी साबित करने के लिए नहीं आता हूं। मैं बस वही कहता हूं जो मुझे बताया जाता है।" गौरव और अमाल मलिक ने तान्या मित्तल की बात को लेकर जो बहस हुई थी वो पूरी तरह से अमाल मलिक के ऊपर आ पड़ी। बता दें कि अमाल मलिक उस वक्त से फरहाना भट से नाराज हैं, जब उन्होंने नीलम गिरी की चिट्ठी फाड़ दी थी। इसके बाद जब तान्या ने फरहाना को सपोर्ट करना और उसके साथ रहना शुरू किया, तो यह बात भी उन्हें रास नहीं आई।

क्या देखने को मिलेंगे नतीजे

अब देखना यह है कि क्या सलमान खान से सीधे तौर पर असहमत होना अमाल मलिक को कुछ और मामलों में भी नुकसान देगा। कई सवालों के जवाब अभी दर्शकों को मिलने बाकी हैं। साथ ही साथ यह भी देखना होगा कि इस हफ्ते 'वीकेंड का वार' में कौन बाहर होगा और उसके बाद घर के भीतर क्या समीकरण बदलते नजर आएंगे।

