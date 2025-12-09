Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Runner up Farrhana Bhatt Transformation got khatron ke khiladi offer
Bigg Boss 19: फरहाना भट्ट को मिला नए रिएलिटी शो का ऑफर, ट्रांसफॉर्मेशन की तस्वीरें हुईं वायरल

संक्षेप:

Bigg Boss 19 Farrhana Bhatt: रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ की रनरअप फरहाना भट्ट को ‘बिग बॉस’ से निकलते ही नए शो का ऑफर मिल गया है। इसके अलावा उनके ट्रांसफॉर्मेशन की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।

Dec 09, 2025 06:37 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share

‘बिग बॉस 19’ से निकलते ही फरहाना भट्ट को नए रिएलिटी शो का ऑफर मिल गया है। जी हां, ये बात खुद फरहाना ने बताई है। फरहाना ने ‘बिग बॉस 19’ के ग्रैंड फिनाले के बाद मीडिया से बात की थी और कहा था, ‘अभी मुझे पता नहीं कि मैं आगे क्या करूंगी। शायद ‘खतरों के खिलाड़ी’ का हिस्सा बनूंगी। मुझे ऑफर मिल चुका है। अब मुझे पता नहीं कि उन्हें मैं अभी भी चाहिए हूं या नहीं। हा हा हा। देखते हैं। अभी बात करेंगे।’

कब आएगा ‘खतरों के खिलाड़ी 15’?

बता दें, ‘खतरों के खिलाड़ी’ का 15वां सीजन आने वाला है। इस बात की पुष्टि खुद रोहित शेट्टी ने की थी। उन्होंने कहा था, “दर्शक इस बात से नाराज थे कि हम इस साल शो का नया सीज़न नहीं ला पाए, लेकिन अगले साल शो वापस आ रहा है।” खबर ये भी है कि मेकर्स ने अविनाश मिश्रा, नेहल चुडासमा, शोएब इब्राहिम, दिग्विजय राठी और अभिषेक बजाज को भी ये शो ऑफर हुआ है। हालांकि, अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

फरहाना भट्ट

फरहाना भट्ट का ट्रांसफॉर्मेशन

इस बीच फरहाना भट्ट के ट्रांसफॉर्मेशन की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। लोग फरहाना की फिल्म ‘लैला मजनू’ से उनकी तस्वीरें निकाल रहे हैं और उसकी तुलना उनके बिग बॉस लुक से कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि फरहाना ने इन सात सालों में अपने ऊपर बहुत काम किया है।

कौन बना ‘बिग बॉस 19’ का विनर?

फरहाना भट्ट रनरअप हैं। वहीं गौरव खन्ना विनर बन गए हैं। अन्य कंटेस्टेंट्स की बात करें तो प्रणित मोरे तीसरे, तान्या मित्तल चौथे और अमाल मलिक पांचवें नंबर आए।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें

