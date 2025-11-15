Bigg Boss 19: प्रणित ने कम्पटीटर उड़ा दिया…अभिषेक के एविक्शन पर रोहित शेट्टी ने उठाया सवाल

Bigg Boss 19: प्रणित ने कम्पटीटर उड़ा दिया…अभिषेक के एविक्शन पर रोहित शेट्टी ने उठाया सवाल
संक्षेप: बिग बॉस 19 में इस वीकेंड के वार पर सलमान खान की जगह रोहित शेट्टी नजर आएंगे। रोहित शेट्टी ने आते ही सबसे पहले प्रणित के उस फैसले पर सवाल किया जो उन्होंने पिछले वीकेंड के वार पर अश्नूर को बचाते हुए और अभिषेक को गेम से बाहर करते हुए लिया था।
बिग बॉस 19 आज का वीकेंड का वार सलमान खान नहीं बल्कि रोहित शेट्टी होस्ट करते दिखेंगे। शो का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें रोहित, घर में हुए पिछले कुछ मुद्दों को उठाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने अमाल और शाहबाज के बिग बॉस को बायस्ड कहने पर उन्हें गलत ठहराया। वहीं एक प्रणित मोरे के उस फैसले पर भी सवाल उठाया जिसमें उन्होंने अश्नूर को बचाते हुए अभिषेक बजाज को एविक्ट कर दिया था। प्रणित के इस हैरान करने वाले फैसले के बारे में शो देखने वाली ऑडियंस असल कारण जानने का इंतजार कर रही थी।
रोहित शेट्टी ने उठाया प्रणित के फैसले पर सवाल
दरअसल, बिग बॉस का नया प्रोमो सामने आया है। पहले रोहित शेट्टी अमाल से पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ जो उन्हें बिग बॉस को बायस्ड कहना पड़ा। फिर अगला सवाल गौरव खन्ना के गेम प्लान पर कि कौन असली है जो शुरू में शांत था और अब एक्टिव है। फिर अगला सवाल रोहित, प्रणित से पूछते हैं। वो कहते हैं, ‘प्रणित आपने अश्नूर को क्यों बचाया? हमें ऐसा लग रहा था कि प्रणित ने अपना कम्पटीटर तो नहीं उड़ा दिया।” आगे रोहित अश्नूर को कहते हैं कि वो गौरव का प्यादा लग रही हैं।
प्रणित ने अभिषेक को किया था बाहर
बता दें, पिछले वीकेंड के वार में डबल एविक्शन हुआ था। नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट के सुरक्षित होने के बाद सलमान ने प्रणित को खास अधिकार दिया था कि वो नॉमिनेटेड अभिषेक बजाज, अश्नूर और नीलम गिरी में से किसी एक को बचा सकते हैं। सलमान ने साफ किया था कि उन्हें किसी ऐसे कंटेस्टेंट को बचाना है जिसने शो में ज्यादा योगदान दिया। लेकिन इसके बावजूद प्रणित ने अश्नूर को बचाते हुए अभिषेक को एविक्ट कर दिया था। सोशल मीडिया पर प्रणित के इस फैसले को गलत और अभिषेक को एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बताया था।
