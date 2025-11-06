Bigg Boss 19: कुनिका सदानंद के एक्स को मिला ‘बिग बॉस 19’ में आने का ऑफर, रिपोर्ट्स का दावा
संक्षेप: Bigg Boss 19: ‘बिग बॉस 19’ का फिनाले दिसंबर में नहीं होने वाला है। रिपोर्ट्स की मानें तो शो को चार हफ्तों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है और नए वाइल्ड कार्ड्स को अप्रोच किया जा रहा है।
बिग बॉस 19 में मेकर्स इस सीजन को और मसालेदार बनाने की तैयारी में हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो 90 के दशक के मशहूर सिंगर कुमार सानू को शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री का ऑफर दिया गया है। वैसे तो शो 7 दिसंबर को खत्म होना था, लेकिन TRP अच्छी होने की वजह से इसे चार हफ्ते और बढ़ा दिया गया है। ऐसे में अब मेकर्स शो में तीसरे वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर नए चेहरों पर विचार कर रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम कुमार सानू का सामने आ रहा है।
इस खबर के वायरल होने की सबसे बड़ी वजह सिर्फ उनकी एंट्री नहीं है। दरअसल, बिग बॉस की कंटेस्टेंट कुनिका सदानंद के साथ कभी कुमार सानू का नाम जोड़ा गया था। दोनों के रिलेशन की खबरें उस वक्त खूब चली थीं और कुनिका ने खुद कई इंटरव्यूज में ये बात मानी थी कि वह और कुमार सानू रिलेशनशिप में थे और उन्हें नहीं पता था कि वह पहले से ही शादीशुदा है।
अगर सच में कुमार सानू घर में दाखिल होते हैं, तो कुनिक्का के सामने पुराने रिश्तों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में घर के अंदर नई टकरार, इमोशनल मोमेंट्स और खुलासों की पूरी संभावना है।
बता दें, अभी तक मेकर्स ने इस खबर पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर फैंस पहले से ही कयास लगाने में जुट गए हैं कि अगर ये एंट्री होती है तो शो में बवाल तय है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
