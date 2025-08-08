Bigg Boss 19 reports saying payal gaming urf gaming influencer payal dhare is confirmed contestant of salman khan show मध्यप्रदेश की गेमिंग इन्फ्लुएंसर है बिग बॉस 19 की दूसरी कन्फर्म सदस्य, लगाएंगी ग्लैमर का तड़का, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 reports saying payal gaming urf gaming influencer payal dhare is confirmed contestant of salman khan show

मध्यप्रदेश की गेमिंग इन्फ्लुएंसर है बिग बॉस 19 की दूसरी कन्फर्म सदस्य, लगाएंगी ग्लैमर का तड़का

Bigg Boss 19 Contestants: यूट्यूबर पूरव झा के बाद अब एक और कन्फर्म सदस्य का नाम सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मध्यप्रदेश की गेमिंग इन्फ्लुएंसर ‘बिग बॉस 19’ की सदस्य बनने वाली हैं।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 03:04 PM
share Share
Follow Us on
मध्यप्रदेश की गेमिंग इन्फ्लुएंसर है बिग बॉस 19 की दूसरी कन्फर्म सदस्य, लगाएंगी ग्लैमर का तड़का

Bigg Boss 19 : गेमिंग इन्फ्लुएंसर पायल, सलमान खान के रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ में नजर आने वाली हैं। पायल, पायल गेमिंग के नाम से मशहूर हैं। इनका असली नाम पायल धरे है। इन्होंने साल 2020 में BGMI (बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया) जैसे लोकप्रिय मोबाइल गेम्स के साथ अपना यूट्यूब चैनल “पायल गेमिंग” शुरू किया। आज इंस्टाग्राम पर पायल के 4 मिलियन फॉलोआर्स हैं।

बिग बॉस की खबरें देने वाले सोशल मीडिया पेज द खबरी ने इस बात की पुष्टि की है कि पायल ‘बिग बॉस 19’ की दूसरी कन्फर्म सदस्य हैं। बता दें, पहले कन्फर्म सदस्य यूट्यूबर पूरव झा हैं। इन दोनों का गेम 24 अगस्त से हर रात जियोहॉटस्टार और कलर्स पर देखने मिलेगा।

पायल का जन्म 18 सितंबर 2000 को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में हुआ था। गेमप्ले, मजेदार कमेंट्री और ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन ने पायल को “मोबाइल स्ट्रीमर ऑफ द ईयर” का खिताब दिलाया। बता दें, वे पहली भारतीय महिला हैं जिन्हें इस अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है।

bigg boss Bigg Boss 19 Salman Khan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।