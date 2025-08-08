मध्यप्रदेश की गेमिंग इन्फ्लुएंसर है बिग बॉस 19 की दूसरी कन्फर्म सदस्य, लगाएंगी ग्लैमर का तड़का

Bigg Boss 19 Contestants: यूट्यूबर पूरव झा के बाद अब एक और कन्फर्म सदस्य का नाम सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मध्यप्रदेश की गेमिंग इन्फ्लुएंसर ‘बिग बॉस 19’ की सदस्य बनने वाली हैं।

Bigg Boss 19 : गेमिंग इन्फ्लुएंसर पायल, सलमान खान के रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ में नजर आने वाली हैं। पायल, पायल गेमिंग के नाम से मशहूर हैं। इनका असली नाम पायल धरे है। इन्होंने साल 2020 में BGMI (बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया) जैसे लोकप्रिय मोबाइल गेम्स के साथ अपना यूट्यूब चैनल “पायल गेमिंग” शुरू किया। आज इंस्टाग्राम पर पायल के 4 मिलियन फॉलोआर्स हैं।

बिग बॉस की खबरें देने वाले सोशल मीडिया पेज द खबरी ने इस बात की पुष्टि की है कि पायल ‘बिग बॉस 19’ की दूसरी कन्फर्म सदस्य हैं। बता दें, पहले कन्फर्म सदस्य यूट्यूबर पूरव झा हैं। इन दोनों का गेम 24 अगस्त से हर रात जियोहॉटस्टार और कलर्स पर देखने मिलेगा।