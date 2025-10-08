Bigg Boss 19 Ration Task in BB 19 Gives Squid Game Feel Gaurav Warns Co Contestants बिग बॉस 19 में आया 'स्क्विड गेम' जैसा टास्क, गौरव खन्ना बोले- कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, Tv Hindi News - Hindustan
बिग बॉस 19 में आया 'स्क्विड गेम' जैसा टास्क, गौरव खन्ना बोले- कुर्सी की पेटी बांध लीजिए

Bigg Boss 19: सलमान खान होस्टेड रियलिटी शो बिग बॉस 19 में घर का अगला कैप्टन कौन होगा? इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है, लेकिन उससे पहले जान लीजिए अगले राशन टास्क के बारे में जो काफी दिलचस्प होगा।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 09:04 AM
बिग बॉस 19 में आया 'स्क्विड गेम' जैसा टास्क, गौरव खन्ना बोले- कुर्सी की पेटी बांध लीजिए

सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस 19' में राशन टास्क को लेकर घमासान होने वाला है। शो का नया प्रोमो वीडियो जारी किया गया है जिसमें घरवालों को नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज 'स्क्विड गेम' जैसे दिखने वाले इस नए टास्क के लिए आपस में भिड़ते देखा जा सकता है। बिग बॉस घरवालों को बताते हैं कि BB रिट्रीट में आपको एक प्रैक्टिकल एक्जाम देना होगा और दो सदस्य मोटिवेशनल स्पीकिंग करेंगी। मोटिवेशनल स्पीकिंग के लिए घरवालों ने तान्या मित्तल और मालती चहर को चुना, इस दौरान घरवालों ने भी अपने जवाब दिए जो काफी दिलचस्प रहे।

बिग बॉस 19 में स्क्विड गेम जैसा टास्क

बात टास्क की करें तो टास्क में घरवालों को एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म दिया गया जिस पर उन्हें मिलकर वो आकृतियां बनानी थीं, जो उन्हें सामने स्क्रीन पर नजर आतीं। बता दें कि ये आकृतियां उन्हें ड्रॉ नहीं करनी थीं, बल्कि आपस में मिलकर फर्श पर लेटकर बनानी थीं। यह टास्क काफी हद तक स्क्विड गेम जैसी फील दे रहा है। बात मोटिवेशनल स्पीकिंग वाले हिस्से की आई तो तान्या मित्तल ने अमाल मलिक को समझाया कि वो अब शो में एक-एक दिन को काटने की तरह जी रहे हैं। तान्या ने मृदुल को भी समझाया और कहा- हम जैसा बनने की कोशिश में तूने अपने आप को खो दिया।

गौरव खन्ना बोले- कुर्सी की बेटी बांध लें

तान्या ने गौरव मित्तल की भी कांउसलिंग की और कहा- अपने आप को परफेक्ट दिखाने के चक्कर में कोई भी आपसे रिलेट नहीं कर पा रहा है। लेकिन इस पर गौरव खन्ना ने जो जवाब दिया- उसे सुनकर उनके फैंस जरूर सुपर एक्साइटेड फील कर रहे होंगे। गौरव खन्ना जो कि बीते कुछ हफ्तों से फॉर्म में नजर आ रहे हैं, उन्होंने कहा- अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लें, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। मालती चाहर ने भी कुछ घरवालों की काउंसलिंग की और उनके हिस्से में आए, अशनूर-अभिषेक और नेहल।

अशनूर कौर को मिला रियलिटी चेक

प्रोमो में दिखाया गया है कि मालती सीमित शब्दों में घरवालों को उनके स्वभाव के बारे में बता रही हैं। उन्होंने अभिषेक बजाज को बताया- आप सेलफिश हो, और झूठ बोलते हो। वहीं अशनूर कौर के बारे में उन्होंने कहा- जिद्दी हो और कई बार घटियापन पर उतर आती हो। तान्या मित्तल जो कि लगातार मालती चहर के निशाने पर रही हैं, उन्हें बिग बॉस ने फिर एक बार घरवालों को अपनी साइड करने का मौका दिया है, लेकिन क्या वह इसे भुना पाएंगी? या फिर एक बार मालती चहर का शिकार हो जाएंगी?

Bigg Boss 19

