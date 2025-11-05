Hindustan Hindi News
आउट ऑफ कंट्रोल हुई कुनिका-अभिषेक की लड़ाई, भड़कीं एक्ट्रेस; 'श्राप है मेरा, तेरी मां को...'

संक्षेप: Kunicka-Abhishek Major Fight: बिग बॉस 19 के इस हफ्ते होने वाले राशन टास्क में घर का माहौल गरमाने वाला है। अमाल तान्या को रुलाएंगे। तो वहीं, कुनिका और अभिषेक के बीच भयानक लड़ाई देखने को मिलेगी। 

Wed, 5 Nov 2025 12:58 PMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस 19 में आज होने वाला राशन टास्क धमाकेदार होने वाला है। घरवालों के बीच जोरदार बहस देखने को मिलेगी। वहीं, कुनिका सदानंद और अभिषेक बजाज के बीच भयानक लड़ाई देखने को मिलेगी। दोनों की लड़ाई तू-तड़ाक पर पहुंचेगी। गुस्से में कुनिका सदानंद कहेंगी कि वो अभिषेक को श्रॉप देती हैं। प्रोमो देखकर ये साफ है कि इस हफ्ते राशन टास्क से घर में माहौल बिगड़ने वाला है।

राशन टास्क से बिगड़ेगा घर का माहौल

इस हफ्ते राशन टास्क में घरवालों को बिग बॉस स्टेटमेंट लिखकर देंगे। उस स्टेटमेंट में जो सबसे फिट बैठेगा उसकी तस्वीर उस स्टेटमेंट के सामने लगानी है। अमाल अपने स्टेटमेंट में तान्या का नाम लेंगे। वहीं, कुनिका अपने स्टेटमेंट में अभिषेक बजाज का नाम लेंगी। यहीं से अभिषेक और कुनिका के बीच भयंकर लड़ाई शुरू होगी।

अभिषेक-कुनिका की तीखी बहस

अभिषेक और कुनिका के बीच बीते कुछ दिनों से तनाव है। अब राशन टास्क में दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होगी। कुनिका को स्टेटमेंट मिलेगा कि किसे चमचा बुलाना चाहिए। कुनिका इस स्टेटमेंट के आगे अभिषेक की तस्वीर लगाई। इसपर अभिषेक और कुनिका की तीखी बहस शुरू होगी।

अभिषेक को बुलाया पप्पी डॉग

शो के प्रोमो में देखने को मिला कि कुनिका अभिषेक से कहती हैं- इस लड़के को डोले-शोले और थुड्ड पर…इसके अलावा कुछ नहीं आता है। इसपर अभिषेक कहते हैं कि ये आपकी ऑल्टर ईगो है जो दिख रही है बाहर। किचन से बाहर निकलो आप। इसके बाद कुनिका अभिषेक से कहती हैं कि वो अशनूर के पीछे पप्पी डॉग बनकर घूमेंगे। कुनिका अपनी बात बोल रही होती हैं कि तभी अभिषेक कहते हैं कि आप बच्चों से भिड़ती हैं। कुनिका भड़क जाती हैं और अभिषेक को 33 साल का बुड्ढा बुलाती हैं। अभिषेक कुनिका को दादी बुलाते हैं।

कुनिका ने कहा कि वो गुंडी हैं

कुनिका अभिषेक को जवाब देते हुए कहती हैं कि वो चाची, दादी नानी नहीं हैं, वो गुंडी हैं। अभिषेक कहते हैं कि हम भी गुंडे ही हैं। प्रोमो में देखने को मिला कि राशन टास्क के दौरान शुरू हुई लड़ाई घर के अंदर भी जारी रहती है। किचन में कुनिका अभिषेक से कहती हैं कि तूने नमक खाया है। इसपर अभिषेक कहते हैं कि नमक से निगेटिवी खत्म होती है।

अभिषेक को दिया श्राप

वीडियो में देखने को मिला कि कुनिका अभिषेक से कहती हैं कि तूने मुझे तू बुलाया। गुस्सा करते हुए कनिका कहती हैं कि वाह, ये तो सभ्यता है तुम लोगों की। इसके बाद कुनिका कहती हैं- मैं श्राप देती हूं तेरी मां को कोई तू कहकर बुलाएगा और तू वो सुनेगा।

