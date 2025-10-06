bigg boss 19 rahul vaidya called salman khan host weekend ka vaar biased, made fun of amaal read Bigg Boss 19: राहुल वैद्य ने सलमान के इस वीकेंड के वार को बताया बायस्ड, अमाल का उड़ाया था मजाक, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीbigg boss 19 rahul vaidya called salman khan host weekend ka vaar biased, made fun of amaal read

Bigg Boss 19: राहुल वैद्य ने सलमान के इस वीकेंड के वार को बताया बायस्ड, अमाल का उड़ाया था मजाक

Bigg Boss 19 का ये वीकेंड का वार खबरों में बना हुआ है। पूर्व बिग बॉस कंटेस्टेंट राहुल वैद्य ने सलमान खान के होस्ट किए गए इस वीकेंड वार को बायस्ड बताया है। एक्टर को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। 

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 09:11 AM
share Share
Follow Us on
Bigg Boss 19: राहुल वैद्य ने सलमान के इस वीकेंड के वार को बताया बायस्ड, अमाल का उड़ाया था मजाक

Bigg Boss 19 का ये वीकेंड का वार सोशल मीडिया पर खबरें बटोर रहा है। यूजर्स सलमान खान पर बायस्ड होने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं कुछ का कहना है कि होस्ट सलमान ये एपिसोड देखे बिना ही कंटेस्टेंट को फटकार लगाते हैं। अब इस बीच पूर्व बिग बॉस कंटेस्टेंट, सिंगर राहुल वैद्य ने ट्वीट किया है। राहुल ये सीजन देख रहे हैं और लगातार अपने विचारों को X अकाउंट पर शेयर कर रहे हैं। इस बार राहुल ने ट्वीट कर सलमान के वीकेंड के वार को बायस्ड बताया।

राहुल ने कहा बायस्ड

राहुल वैद्य ने अपने ट्वीट में लिखा, “पिछली रात का वीकेंड का वार अब तक सबसे बायस्ड वार था।" इसके अलावा कुछ समय पहले भी राहुल ने शो के एपिसोड से जुड़े ट्वीट किए थे। एक में उन्होंने अमाल मलिक के बार-बार सॉरी बोलने के तरीके का मजाक उड़ाया था और अन्य एक ट्वीट में उन्होंने बिग बॉस के इस सीजन के दो बेस्ट खिलाड़ियों में बसीर अली और कुनिका का नाम लिया था।

सलमान को सलाह

इस वीकेंड के वार में सलमान खान ने कैप्टेनसी टास्क के दौरान अमाल मलिक और अभिषेक बसीर के बीच हुई लड़ाई का मुद्दा उठाया था। इस दौरान सलमान ने अमाल का बचाव करते हुए अभिषेक को गलत बताया। जबकि सोशल मीडिया यूजर्स ने लड़ाई का वीडियो क्लिप शेयर करते हुए सलमान को बायस्ड कहा। साथ ही एपिसोड देखने की सलाह दी।

ट्रोल हो रहे हैं दबंग खान

इस वीकेंड के वार में सलमान ने अश्नूर को भी फटकारा था। लेकिन शो देखने वाली ऑडियंस के मुताबिक ये भी एक्टर और मेकर्स का एक बायस्ड फैसला था। सोशल मीडिया पर मेकर्स और होस्ट सलमान खान को बायस्ड रवैए के लिए ट्रोल किया जा रहा है।

Salman Khan Rahul Vaidya Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।