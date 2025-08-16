Bigg Boss 19 Purav Jha Refused to Participate in Salman Khan Reality Show BB19: इस ट्रेटर के 'बिग बॉस' में आने की थी चर्चा, इंस्टा लाइव में आकर तोड़ दिया फैंस का दिल, Tv Hindi News - Hindustan
Bigg Boss 19: सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस के इस सीजन ने कौन से खिलाड़ी बतौर कंटेस्टेंट शामिल होंगे, इस सवाल का जवाब हर फैन जानना चाहता है। इसी बीच एक और सेलेब्रिटी ने साफ कर दिया है कि वह शो का हिस्सा नहीं होगा।

Sat, 16 Aug 2025 06:19 PM
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस 19' में इस बार कौन से सेलेब्रिटी बतौर कंटेस्टेंट शामिल होंगे, इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। बीते काफी वक्त से चर्चा थी कि इस सीजन की कंटेस्टेंट लिस्ट में पूरव झा भी शामिल होंगे, लेकिन अब जो ताजा जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक पूरब शो का हिस्सा नहीं होंगे। बिग बॉस से जुड़ी खबरें साझा करने वाले प्लेटफॉर्म बिग बॉस ताजा खबर ने अपनी एक पोस्ट में बताया है कि पूरव शो का हिस्सा नहीं होंगे।

शो का हिस्सा नहीं होंगे पूरव

पोस्ट के मुताबिक पूरव झा ने अपने इंस्टा लाइव ने कन्फर्म किया है कि वो सलमान खान होस्टेड रियलिटी शो का हिस्सा नहीं होंगे। बिग बॉस ताजा खबर ने अपनी पोस्ट में बताया है कि हम शुरू से इत बात से इनकार करते रहे हैं कि पूरव शो का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें चलती रही हैं। लेकिन अब पूरव झा ने खुद ही साफ कर दिया है कि वो शो का हिस्सा नहीं होंगे।

शो में आखिर तक टिके रहे

बता दें कि करण जौहर होस्टेड रियलिटी टीवी शो 'द ट्रेटर्स' में पूरव झा की दमदार परफॉर्मेंस ने सभी का दिल जीत लिया था। पूरव को पहले ही एपिसोड में ट्रेटर चुना गया था, और इसके बाद से लेकर आखिरी तक वह शो में टिके रहे। फिनाले में आकर उन्हें एलिमिनेट होना पड़ा, क्योंकि उर्फी जावेद ने बातें सुनकर जान लिया था कि शो में असली ट्रेटर पूरव और हर्ष गुजराल हैं।

बात करें सलमान खान होस्टेड रियलिटी शो की तो नया सीजन काफी देरी से आया, लेकिन उसी हिसाब से मेकर्स ने इसमें कई नई चीजें जोड़ दी हैं। शो में दर्शकों को इस बार काफी कुछ नया मिलने वाला है। नियमों से लेकर शो के कॉन्सेप्ट तक काफी कुछ बदला गया है।

