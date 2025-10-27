BB19: बशीर अली के एविक्शन की पब्लिक ने बताईं ये 4 ठोस वजहें, बोले- शॉकिंग जरूर है लेकिन..

संक्षेप: Bigg Boss 19 Basheer Ali Eviction: बशीर अली का बिग बॉस हाउस से बेघर होना सलमान खान के लिए भी काफी शॉकिंग था। लेकिन पब्लिक की मानें तो बशीर का एलिमिनेट होना गलत नहीं था। जानिए बशीर के एविक्शन पर जनता की राय।

बिग बॉस 19 का इस हफ्ते का 'वीकेंड का वार' काफी चौंकाने वाला रहा। 'वेन्टिंग मशीन' वाले टास्क के दौरान साफ हो गया कि जहां गौरव खन्ना और प्रणित मोरे सेफ हो गए हैं, वहीं नेहल चुड़ास्मा और बशीर अली को घर से बेघर होना पड़ा है। बशीर अली का एविक्शन घरवालों के लिए ही नहीं, बल्कि खुद सलमान खान के लिए भी काफी शॉकिंग था। सलमान खान ने यह बात कही भी कि 'यह काफी शॉकिंग है'। लेकिन बशीर ने खुद को संभाले रखा, हालांकि नेहल चुड़ास्मा इमोशनल हो गईं और जाते-जाते भी उन्होंने फरहाना से अपनी नाराजगी जाहिर की।

सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुए बशीर अली बशीर और नेहल के एविक्शन के कुछ ही मिनट बाद सोशल मीडिया पर बशीर अली हैश टैग ट्रेंड करने लगा। ढेरों लोगों ने लिखा कि बशीर अली का एविक्शन गलत था। लेकिन बिग बॉस का फैसला तो पब्लिक वोटिंग के आधार पर होता है। बता दें कि बशीर अली घर के भीतर हर मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखने के लिए जाने जाते थे। बिग बॉस से जुड़ी खबरें साझा करने वाले प्लेटफॉर्म बिग बॉस तक ने जब इस बारे में पोस्ट किया लोग बशीर के एविक्शन पर अपनी राय दें, तो लोगों के कमेंट्स की जैसे बाढ़ आ गई।

गलत नहीं था बशीर का एलिमिनेशन? कमेंट बॉक्स में एक यूजर ने लिखा, "शॉकिंग जरूर है, लेकिन यह फेयर था। फेक लव एंगल के चक्कर में वह अपना प्लॉट भूल गया था।" दूसरे ने लिखा, "गलत नहीं था, बीते कुछ हफ्ते से वो गायब सा हो गया था और उसके पास कोई गेम प्लान नजर नहीं आ रहा था।" एक शख्स ने लिखा, "बशीर को बाहर जाना था, लेकिन इतना जल्दी नहीं। जाहिर है उसे फेक लव एंगल की कीमत चुकानी पड़ी है।" एक शख्स ने लिखा- वो हाई पोटेन्शियल प्लेयर था, लेकिन यह नहीं कहूंगा कि उसका जाना गलत था।