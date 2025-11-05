Hindustan Hindi News
BB19: 'सीजन को मजाक बना दिया है', बिग बॉस में आया एक और ट्विस्ट, ऐसा है पब्लिक रिएक्शन

संक्षेप: बिग बॉस 19 के मेकर्स शो में एक और ट्विस्ट लेकर आने जा रहे हैं। शो के आज के एपिसोड में एक पुराने खिलाड़ी को शो में वापस लाया जाएगा। लेकिन क्या यह आपका पसंदीदा सेलेब्रिटी है? और इस पर पब्लिक का रिएक्शन कैसा है? चलिए जानते हैं।

Wed, 5 Nov 2025 08:35 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस 19 के लोकप्रिय कंटेस्टेंट प्रणित मोरे को जब अचानक घर से बेघर कर दिया गया तो हर कोई शॉक्ड था। लेकिन खबरें यह भी थीं कि उन्हें मेडिकल केयर में रखा गया है और जल्द ही फिर एक बार शो में वापस भेजा जाएगा। लेकिन इस बार पर कोई पक्की मुहर नहीं थी। अब बिग बॉस से जुड़ी खबरें साझा करने वाले प्लेटफॉर्म 'बिग बॉस तक' ने अपनी एक पोस्ट में साफ किया है कि आज प्रणित मोरे को बिग बॉस हाउस में वापस भेज दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर इसे लेकर मिला जुला रिएक्शन है।

प्रणित की वापसी पर पब्लिक रिएक्शन

एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म विंडो के जरिए प्रणित मोरे को घर में वापस भेजा जाएगा। इस पर एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, "इस बार का सीजन महज एक मजाक बनकर रह गया है।" वहीं दूसरे ने लिखा, "रिकवरी के लिए सिर्फ 5 दिन दिए, उसके लिए शो में परफॉर्म करना काफी मुश्किल हो जाएगा।" एक शख्स ने लिखा, "शो का विनर वापस आ रहा है।" एक यूजर ने मजाकिया लहजे में लिखा- जाजू इज बैक गायज। इसी तरह ढेरों कमेंट लोगों ने किए हैं।

क्या प्रणित मोरे बनेंगे सीजन के विनर?

बता दें कि प्रणित मोरे को इस सीजन का सबसे दमदार कंटेस्टेंट माना जा रहा है। जहां एक तरफ अमाल मलिक, गौरव खन्ना और अशनूर कौर जैसे खिलाड़ियों की काफी फैन फॉलोइंग है, वहीं दूसरी तरफ प्रणित अपनी सादगी और इंडिविजुएलिटी के दम पर धीरे-धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। माना जा रहा है कि उनके शो जीतने की काफी ज्यादा संभावना है। लेकिन क्या वो वाकई इस सीजन में बाजी मार पाएंगे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए दर्शकों को थोड़ा इंतजार करना होगा।

