Bigg Boss 19: बिग बॉस हाउस में दाखिल हुई जनता, लोगों ने लगाए अभिषेक बजाज के नाम के नारे

Bigg Boss 19: बिग बॉस हाउस में दाखिल हुई जनता, लोगों ने लगाए अभिषेक बजाज के नाम के नारे

संक्षेप: Bigg Boss 19: अभिषेक बजाज का बिग बॉस हाउस से अचानक एविक्ट होना फैंस के लिए शॉकिंग था। अब जब पब्लिक ने उनके नाम के नारे लगाए तो शायद बिग बॉस उनको वापस लाने के बारे में विचार कर सकते हैं।

Mon, 10 Nov 2025 09:44 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Bigg Boss 19: सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस 19' के पिछले 'वीकेंड का वार' में अभिषेक बजाज एलिमिनेट हो गए। अभिषेक बजाज का यूं अचानक जाना घरवालों के साथ-साथ ऑडियंस के लिए भी शॉकिंग रहा। गौरव खन्ना ने एविक्शन के बाद प्रणित मोरे से कहा कि उसका बर्ताव भले कैसा भी रहा हो, लेकिन अभिषेक का पार्टिसिपेशन अशनूर से ज्यादा था। अब एक ताजा जानकारी के मुताबिक जब पब्लिक बिग बॉस हाउस में पहुंची तो अभिषेक बजाज के नाम के नारे लगाए जाने लगे।

शो में पब्लिक ने लगाए नाम के नारे

बिग बॉस से जुड़ी खबरें जारी करने वाले प्लेटफॉर्म 'लाइवफीड अपडेट' ने अपनी एक X पोस्ट में बताया कि जब पब्लिक ने बिग बॉस 19 में कदम रखा तो अभिषेक बजाज के नाम के नारे लगाए जाने लगे। शायद इसलिए क्योंकि जनता दिखाना चाहती थी कि वो अभिषेक बजाज को कितना पसंद करते थे। जनता का अभिषेक बजाज के प्रति सपोर्ट दिखाने का यह तरीका चुना, लेकिन क्या बिग बॉस अभिषेक को वापस लाएंगे? इस सवाल का जवाब जल्द ही दर्शकों को मिल जाएगा।

सोशल मीडिया पर पब्लिक रिएक्शन

बात पब्लिक के रिएक्शन की करें तो एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, "ऑडियंस अभिषेक बजाज को वापस चाहती हैं।" दूसरे ने लिखा- ये हुई ना बात। एक शख्स ने लिखा- कुछ फायदा नहीं, क्योंकि ऑडियंस जो चाहेगी मेकर्स उसका ठीक उलटा करते जाएंगे। एक शख्स ने इस पोस्ट पर लिखा- यह बजाज के फैंस की ताकत है। एक फॉलोअर ने लिखा- बिग बॉस को अब तो पब्लिक की बात सुन लेनी चाहिए। बता दें कि मेकर्स ने प्रणित को किसी एक कंटेस्टेंट को सेव करके 2 को बाहर करने का विकल्प दिया थी जिसमें उन्होंने अशनूर को सेव किया।

