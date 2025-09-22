Bigg Boss 19 Promo Zeishan Quadri And Kunickaa Sadanand Gig Fight In Salman Khan Show Bigg Boss 19: जीशान ने निकाली कुनिका की दादागिरी, कहा- ‘अपने पर आ गया तो...’, क्या सलमान लेंगे एक्शन?, Tv Hindi News - Hindustan
Bigg Boss 19 Promo Zeishan Quadri And Kunickaa Sadanand Gig Fight In Salman Khan Show

Bigg Boss 19: जीशान ने निकाली कुनिका की दादागिरी, कहा- ‘अपने पर आ गया तो...’, क्या सलमान लेंगे एक्शन?

शो में लगातार देखने को मिल रहा है कि कुनिका सदानंद और जीशान कादरी के बीच बन नहीं रही है। दोनों को छोटी-छोटी बातों पर झगड़ते देखा जा रहा है। लेकिन इस बार जो हुआ उसने न सिर्फ घरवालों को बल्कि फैंस को भी हैरान कर दिया।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानMon, 22 Sep 2025 11:28 AM
Bigg Boss 19 Promo: 'बिग बॉस 19' इस वक्त न सिर्फ सुर्खियों में बना हुआ है, बल्कि ये ऑडियंस का भी फेवरेट बन चुका है। जैसे-जैसे ये शो आगे बढ़ रहा है टास्क और जीत को लेकर कंटेस्टेंट के बीच जमकर घमासान मचा हुआ है। ऐसे में अब एक बार फिर बिग बॉस के घर में जमकर हंगामा हुआ है। शो में लगातार देखने को मिल रहा है कि कुनिका सदानंद और जीशान कादरी के बीच बन नहीं रही है। दोनों को छोटी-छोटी बातों पर झगड़ते देखा जा रहा है। लेकिन इस बार जो हुआ उसने न सिर्फ घरवालों को बल्कि फैंस को भी हैरान कर दिया।

किचन मुद्दे पर हुआ बवाल

'बिग बॉस 19' का एक नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में कुनिका सदानंद फिर से जीशान कादरी पर अपना रौब झाड़ती नजर आईं, लेकिन बात तब बिगड़ी जब पलट कर जीशान ने उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई। प्रोमो में देखा जा सकता है कि अभिषेक, जीशान के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई किचन मुद्दे को लेकर बात करी है, चलो बाहर आ जाओ। इसी बीच कुनिका, चिल्लाकर कहती हैं कि बाहर बुलाओ यार कौन सा राजा महाराजा है जो बाहर आकर नहीं बैठ सकता।

जीनाश ने निकाली हेकड़ी

इस पर जीशान अपनी बेड से उठकर आते हैं और कुनिका पर चिल्लाते हुए कहते हैं, 'मेरा काम नहीं था बर्तन धोना। हर बात पर मुंह में बकर-बकर करना है आपको। कम बोला करो कुनका जी से कुनिका पर आ जाऊंगा।' ये सुनने के बाद कुनिका कहां चुप बैठने वाली थीं। उन्होंने कहा, 'वासेपुर जाओ वापिस।' जीशान कहते हैं, 'पीठ पीछे नहीं बोलता तुम्हारी तरह दम रखता हूं मुंह पर बोलने का।' इस कुनिका अखिरी में बोलती हैं, 'अगर तू अपने आप को वासेपुर का गुंडा समझता है तो मैं भी मुंबई की महारानी हूं।' अब देखना ये होगा कि क्या इनका झगड़ा और भी आगे बढ़ेगा। क्या सलमान खान 'वीकेंड का वार' में इस पर कोई एक्शन लेंगे।

Bigg Boss 19 Salman Khan

