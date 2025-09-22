Bigg Boss 19: जीशान ने निकाली कुनिका की दादागिरी, कहा- ‘अपने पर आ गया तो...’, क्या सलमान लेंगे एक्शन?

शो में लगातार देखने को मिल रहा है कि कुनिका सदानंद और जीशान कादरी के बीच बन नहीं रही है। दोनों को छोटी-छोटी बातों पर झगड़ते देखा जा रहा है। लेकिन इस बार जो हुआ उसने न सिर्फ घरवालों को बल्कि फैंस को भी हैरान कर दिया।

Bigg Boss 19 Promo: 'बिग बॉस 19' इस वक्त न सिर्फ सुर्खियों में बना हुआ है, बल्कि ये ऑडियंस का भी फेवरेट बन चुका है। जैसे-जैसे ये शो आगे बढ़ रहा है टास्क और जीत को लेकर कंटेस्टेंट के बीच जमकर घमासान मचा हुआ है। ऐसे में अब एक बार फिर बिग बॉस के घर में जमकर हंगामा हुआ है। शो में लगातार देखने को मिल रहा है कि कुनिका सदानंद और जीशान कादरी के बीच बन नहीं रही है। दोनों को छोटी-छोटी बातों पर झगड़ते देखा जा रहा है। लेकिन इस बार जो हुआ उसने न सिर्फ घरवालों को बल्कि फैंस को भी हैरान कर दिया।

किचन मुद्दे पर हुआ बवाल 'बिग बॉस 19' का एक नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में कुनिका सदानंद फिर से जीशान कादरी पर अपना रौब झाड़ती नजर आईं, लेकिन बात तब बिगड़ी जब पलट कर जीशान ने उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई। प्रोमो में देखा जा सकता है कि अभिषेक, जीशान के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई किचन मुद्दे को लेकर बात करी है, चलो बाहर आ जाओ। इसी बीच कुनिका, चिल्लाकर कहती हैं कि बाहर बुलाओ यार कौन सा राजा महाराजा है जो बाहर आकर नहीं बैठ सकता।