रोने लगे अमाल मलिक, तान्या मित्तल ने कराया शांत, बढ़ रही हैं दोनों के बीच नजदीकियां

रोने लगे अमाल मलिक, तान्या मित्तल ने कराया शांत, बढ़ रही हैं दोनों के बीच नजदीकियां
Bigg Boss 19 Promo: रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ का नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में तान्या मित्तल और अमाल मलिक नजर आ रहे हैं। इस बार तान्या, अमाल को संभाल रही हैं।
सलमान खान के पॉपुलर रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ का नया प्रोमो सामने आया है और इस बार की झलक ने दर्शकों को इमोशनल कर दिया। लेटेस्ट प्रोमो में तान्या मित्तल और अमाल मलिक के बीच एक दिल छू लेने वाली बातचीत दिखाई गई, जिसने शो के टेंशन भरे माहौल को थोड़ी देर के लिए सॉफ्ट बना दिया। जहां पिछले एपिसोड में तान्या, अमाल का चश्मा फ्लॉन्ट करते नजर आई थीं, वहीं अब आने वाले एपिसोड में वे अमाल को संभालती और उनका हौसला बढ़ाती दिखाई देंगी।
प्रोमो की शुरुआत
वीडियो की शुरुआत में अरमान यानी अमाल मलिक काफी उदास और टूटे हुए नजर आते हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं। तभी तान्या उनके पास जाती है, उनका हाथ थाम लेती है और अपनी हथेलियों से उनके आंसू पोंछ देती है। इसके बाद वह एक कहानी सुनाना शुरू करती है। कहानी में गांव का एक लड़का होता है, जिसका दिल बेहद साफ होता है, लेकिन गांव वाले उसे हमेशा परेशान करते रहते हैं। यह सुनते ही अमाल मुस्कुराते हुए कहते हैं – “ये मेरी कहानी तो नहीं है?”
प्रोमो पर लोगों का रिएक्शन
जहां एक तरफ कुछ फैंस ने इस सीन को बहुत प्यारा बताया, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर इसका बिल्कुल उल्टा रिएक्शन भी देखने को मिला। कई यूजर्स का कहना है कि तान्या, अमाल का इस्तेमाल कर रही हैं और यह सब महज शो में कंटेंट क्रिएट करने का तरीका है। कुछ का तो यह भी मानना है कि वीकेंड का वार में जब सलमान खान ने ‘बाहाना’ (बशीर और फरहाना) का हैशटैग वायरल होने की बात कही थी, तभी से तान्या अपने और अमाल का भी हैशटैग वायरल कराने के पीछे लगी हुई हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।