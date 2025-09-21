Bigg Boss 19 promo Tanya Mittal Blushed After Romantic Dance With Amaal Malik In Front Of Urfi Javed BB 19 Promo: अमाल मलिक संग रोमांटिक डांस कर शर्म से लाल हुईं तान्या, उर्फी ने झट से कहा- 'तुम तो…', Tv Hindi News - Hindustan
BB 19 Promo: अमाल मलिक संग रोमांटिक डांस कर शर्म से लाल हुईं तान्या, उर्फी ने झट से कहा- 'तुम तो…'

अब आज यानी रविवार का 'वीकेंड का वार' काफी धमाकेदार होने वाला है। आज के एपिसोड में तड़का लगने उर्फी जावेद आएंगी। 'बिग बॉस 19' का नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में दिखाया गया है कि उर्फी जावेद घर में आती हैं और घरवालों से टास्क कराती हैं।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSun, 21 Sep 2025 03:53 PM
Bigg Boss 19 Promo: 'बिग बॉस 19' इस वक्त ऑडियंस का फेवरेट बना हुआ है। इस शो में कंटेस्टेंट के बीच जमकर घमासान मचा हुआ है। ऐसे में 'बिग बॉस 19' का इस हफ्ते का 'वीकेंड का वार' काफी धमाकेदार रहा। एक हफ्ते बाद सलमान खान 'बिग बॉस 19' में 'वीकेंड का वार' की कमान संभालने के लिए वापस लौटे। बिना समय गंवाए, होस्ट ने कई लोगों की तारीफ की और कईयों को फटकार भी लगाई। ऐसे में अब आज यानी रविवार का 'वीकेंड का वार' काफी धमाकेदार होने वाला है। आज के एपिसोड में तड़का लगने उर्फी जावेद आएंगी और घरवालों से टास्क कराएंगी।

घरवालों ने बताया किस्का रिश्ता सबसे पहले टूटेगा

'बिग बॉस 19' का नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में दिखाया गया है कि उर्फी जावेद घर में आती हैं और घरवालों से टास्क कराती हैं। उर्फी टास्क में सबसे पहले अमाल मलिक और तान्या मित्तल को बुलाती हैं। इसे बाद वो घरवालों से पूछती हैं कि इनमें से किसका रिश्ता जल्दी टूट जाएगा। घरवाले तान्या का नाम ज्यादा लेते हैं। इसके बाद कुनिका सदानंद उठती हैं और रेड हार्ट पर हैमर मारती हैं।

तान्या संग किया रोमांटिक डांस

इसके बाद शुरू होता है रोमांस और गाने का सिलसिला। अमाल, तान्या के लिए 'क्यों दुनिया में आया हूं' रोमांटिक गाना गाते हैं। यही नहीं इस गाने को गाते हुए अमाल डांस भी करते हैं। वो तान्या का हाथ पकड़कर उन्हें जैसे ही घुमाते हैं वो शर्म के मारे ब्लश करने लगती हैं। घरवालों के साथ उर्फी भी उन्हें टोकती हैं कि वो शरमा क्यों रही हैं। ये सुनते तान्या और भी ज्यादा हिचकने लगती हैं।

Bigg Boss 19 tanya mittal Amaal Mallik अन्य..

