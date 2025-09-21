BB 19 Promo: अमाल मलिक संग रोमांटिक डांस कर शर्म से लाल हुईं तान्या, उर्फी ने झट से कहा- 'तुम तो…'

अब आज यानी रविवार का 'वीकेंड का वार' काफी धमाकेदार होने वाला है। आज के एपिसोड में तड़का लगने उर्फी जावेद आएंगी। 'बिग बॉस 19' का नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में दिखाया गया है कि उर्फी जावेद घर में आती हैं और घरवालों से टास्क कराती हैं।

Bigg Boss 19 Promo: 'बिग बॉस 19' इस वक्त ऑडियंस का फेवरेट बना हुआ है। इस शो में कंटेस्टेंट के बीच जमकर घमासान मचा हुआ है। ऐसे में 'बिग बॉस 19' का इस हफ्ते का 'वीकेंड का वार' काफी धमाकेदार रहा। एक हफ्ते बाद सलमान खान 'बिग बॉस 19' में 'वीकेंड का वार' की कमान संभालने के लिए वापस लौटे। बिना समय गंवाए, होस्ट ने कई लोगों की तारीफ की और कईयों को फटकार भी लगाई। ऐसे में अब आज यानी रविवार का 'वीकेंड का वार' काफी धमाकेदार होने वाला है। आज के एपिसोड में तड़का लगने उर्फी जावेद आएंगी और घरवालों से टास्क कराएंगी।

घरवालों ने बताया किस्का रिश्ता सबसे पहले टूटेगा 'बिग बॉस 19' का नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में दिखाया गया है कि उर्फी जावेद घर में आती हैं और घरवालों से टास्क कराती हैं। उर्फी टास्क में सबसे पहले अमाल मलिक और तान्या मित्तल को बुलाती हैं। इसे बाद वो घरवालों से पूछती हैं कि इनमें से किसका रिश्ता जल्दी टूट जाएगा। घरवाले तान्या का नाम ज्यादा लेते हैं। इसके बाद कुनिका सदानंद उठती हैं और रेड हार्ट पर हैमर मारती हैं।