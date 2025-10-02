Bigg Boss 19: खतरनाक हुआ घर का माहौल, फरहाना-अशनूर के बीच हुई हाथपाई, क्या इस बार सलमान लेंगे कड़ा फैसला

'बिग बॉस 19' अपने छठे वीक में पहुंच गया है। इन हफ्तों में घर के अंदर काफी कुछ देखने को मिला। इसी बीच अब एक बार फिर घर का पूरा माहौल गरमा गया है। घर की दो फीमेल कंटेस्टेंट के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई है।

Bigg Boss 19: सलमान खान होस्टेड विवादित शो 'बिग बॉस 19' का घर अब पूरी तरह से युद्ध का मैदान बन चुका है। इस शो को लेकर दर्शकों को बीच काफी एक्साइटमेंट बनी हुई है। वहीं, दूसरी तरफ घर में टास्क और घर के कामों को लेकर जमकर विवाद हो रहा है। घर के पुरुष ही नहीं अब तो घर की औरतें भी आपस में हाथापाई पर उतर आई हैं। 'बिग बॉस 19' अपने छठे वीक में पहुंच गया है। इन हफ्तों में घर के अंदर काफी कुछ देखने को मिला। इसी बीच अब एक बार फिर घर का पूरा माहौल गरमा गया है। घर की दो फीमेल कंटेस्टेंट के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई है।

बर्तन को लेकर घर में बवाल 'बिग बॉस 19' का एक नया प्रोमो वीडियो सामने आया है। जियो हॉटस्टार के इंस्टाग्राम पर ये प्रोमो शेयर किया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि अशनूर कौर और अभिषेक बजाज बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी वहां फरहाना भट्ट आती हैं और अशनूर से कहती है कि कितनी बार बोलूं कि बर्तन खाली करो। इस पर अशनूर जवाब देते हुए कहती हैं- अरे फरहाना मुझे बात नहीं करनी है, जाओ ये सुनते ही फरहाना भड़क जाती है और बोलती हैं कि काम करके दिखा और उस गधे (अभिषेक) को भी बोल काम करने के लिए। इतने में अभिषेक भड़क जाते है और कहते हैं- मैं काम नहीं करूंगा, जो करना है करने लें तू।