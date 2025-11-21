Bigg Boss 19: दीपक चाहर ने आते ही खोली बहन मालती की पोल, बोले- मैं एक ही मकसद से आया हूं…
Bigg Boss 19 Promo: बिग बॉस 19 के फैमिली वीक में मालती की उदासी फाइनली दूर हो गई। उनके भाई दीपक चाहर शो में आए और उन्होंने मालती का कच्चा चिट्ठा घरवालों के सामने खोला। दर्शकों को भाई-बहन की मीठी नोकझोंक पसंद आ रही है।
बिग बॉस 19 के फैमिली वीक में मालती के भाई दीपक चाहर ने मजेदार एंट्री ली। शो का प्रोमो आ चुका है और लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं। दीपक चाहर घर में आते हैं तो मालती सो रही होती हैं। वह उन्हें चौंकाते हैं। इसके बाद दीपक घरवालों के सामने मालती की पोल-पट्टी खोलती हैं। कुछ दर्शक लिख रहे हैं कि ये भाई-बहन की जोड़ी क्यूट लग रही है। वहीं कुछ को इस बात की खुशी है कि मालती के घर से कोई आया तो।
मालती के चेहरे पर आई खुशी
बिग बॉस के फैमिली वीक में सबके घरवाले आने के बाद रिपोर्ट्स थीं कि घर से फैमिली वीक का बैनर हटा दिया गया है। मालती के घर से कोई नहीं आया था तो वह उदास थीं। कुछ लोग यह भी बोल रहे थे कि मालती शो में लेट आई हैं तो शायद उनके घर से कोई ना आए। अब मेकर्स ने मालती के भाई की एंट्री का प्रोमो रिलीज किया है। इसमें दिखाया जाता है कि मालती खर्राटे लेकर सो रही होती हैं। तभी उनके भाई दीपक चाहर आकर उन्हें जगा देते हैं। मालती उनको देखकर चौंक जाती हैं। इसके बाद वह खुश होकर दीपक को गले लगाती हैं।
दीपक ने खोली मालती की पोल
दीपक सबके सामने बोलते हैं, 'मैं इस घर में एक ही मकसद से आया हूं। मेरी बहन ने जिंदगी में एक रोटी का टुकड़ा बनाकर नहीं खिलाया। खाना यही बनाएगी और मैं खाना खाकर जाऊंगा।' इस पर मालती बोलती हैं, कितना झूठा आदमी है। इसके बाद अश्नूर दीपक को पानी देती हैं। इस पर दीपक बोलते हैं, पानी मांगा, पानी भी नहीं दिया।' मालती दीपक को प्यार से मारती हैं। गौरव बोलती हैं, 'मालती सोच रही होगी, घर से कोई क्यों आया।'
मालती को एल्विश का सपोर्ट
क्लिप पर मजेदार कमेंट्स हैं। एक ने लिखा है, अच्छा लग रहा है कि फाइनली मालती की फैमिली से कोई आया क्योंकि वह इस वजह से बहुत दुखी थी। एक और ने लिखा है, मालती वकाई में अपने परिवार को मिस कर रही थी। बता दें कि मालती चाहर के लिए एल्विश यादव वोट्स मांग रहे हैं। अब ऐसा माना जा रहा है कि उनके फैन्स के सपोर्ट्स से मालती को फायदा मिलेगा और वोटिंग ट्रेंड्स में वह ऊपर आ सकती हैं।
