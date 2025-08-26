Bigg Boss 19 Promo: बशीर अली पर भड़कीं कुनिका, बोलीं-बदतमीजी करने की कोशिश भी मत करना

Bigg Boss 19 Promo: बशीर अली पर भड़कीं कुनिका, बोलीं-बदतमीजी करने की कोशिश भी मत करना
बिग बॉस 19 की शुरुआत होते ही बशीर अली और कुनिका के बीच जबरदस्त बहस हो गई है। दोनों अंडे को लेकर आपस में लड़ते दिखे। सोशल मीडिया यूजर्स ने कुनिका को मजबूत खिलाड़ी कहा।
बिग बॉस 19 की शुरुआत हो चुकी है और घर के 16 कंटेस्टेंट आते ही अपनी पर्सनालिटी दिखाना शुरू कर चुके हैं। बिग बॉस के घर में सबसे बड़ी लड़ाइयां हमेशा किचन और खाने को लेकर हुई हैं। इस बार भी अंडे को लेकर कुनिका और बशीर अली के बीच बहस शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर दोनों की बहस का वीडियो सामने आया है जिस पर शो देखने वाली ऑडियंस ने रिएक्शन दिया है। यूजर्स के मुताबिक कुनिका दूसरे कंटेस्टेंट पर भारी पड़ने वाली कंटेस्टेंट हैं।
कुनिका और बशीर के बीच बहस
बिग बॉस 19 के नए प्रोमो में दिखाया गया कि बशीर अली कहते हैं कि अगर उन्हें ऑमलेट खाना हुआ तो वो किस्से कहेंगे। इसके जवाब में कुनिका कहती हैं कि आप अपने लिए खुद बना सकते हैं। बशीर कहते हैं कि उन्होंने कभी कुनिका से अपने लिए कोई काम करने के लिए नहीं कहा। आगे दोनों के बीच बहस होती है और कुनिका, बशीर से बदतमीजी नहीं करने को कह देती हैं। उन्होंने कहा, "बदतमीजी करने की कोशिश भी मत करा"। हालांकि, बशीर इसके बाद भी चुप नहीं होते। अब ये बहस सोशल मीडिया यूजर्स के बीच चर्चा का हिस्सा बन है है।
यूजर्स रिएक्शन
एक यूजर ने लिखा कि कुनिका सब पर भारी पड़ने वाली है, वही अगले ने कुनिका को बुरा रूड बताया। एक यूजर ने बशीर को बाहर भेजने की बात कही। वहीं कुछ ने कहा कि दोनों लड़ने में एक्सपर्ट हैं। मजा आने वाला है।
शो में होंगे टास्क
बता दें, बिग बॉस 19 में इस बार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से पॉपुलर सेलिब्रिटी को लाया गया है। शो की शुरुआत अच्छी मानी जा रही है। लेकिन आगे टास्क और ,मेकर्स की प्लानिंग गेम बदल सकती है। चैनल के सीओओ ने हाल में दिए एक इंटरव्यू में साफ किया कि इस बार ऑडियंस को शो में नए और मज़ेदार टास्क देखने को मिलेंगे। साथ ही ऑडियंस की पसंद के हिसाब से ही कंटेस्टेंट को आउट किया जाएगा।
