कैप्टेंसी टास्क में घरवालों ने पार की हदें, मृदुल ने दिया फरहाना को धक्का

बिग बॉस 19 का इस हफ्ते का कैप्टेंसी टास्क धमाकेदार होने वाला है। शो का जो प्रोमो आया है उसमें कंटेस्टेंट्स के बीच जोरदार लड़ाई देखने को मिलेगी। कैप्टेंसी टास्क म्यूजिकल होगा। इस टास्क में मृदुल-फरहाना और नीलम-अभिषेक के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति आ जाएगी। कुछ रिपोर्ट्स की मानें तो सभी को हराकर अमाल मलिक इस हफ्ते एक बार फिर घर के कैप्टन बनेंगे।

फरहाना-मृदुल की हुई लड़ाई प्रोमो की शुरुआत बिग बॉस की आवाज से होती है। वो कहते हैं कि गिटार वाला डांस फ्लोर कैप्टेंसी के तार छेड़ेगा। घरवालों को डांस फ्लोर पर म्यूजिक के साथ-साथ गिटार वाले फ्लोर पर चलना होगा। इतने में मृदुल और फरहाना के बीच आगे बढ़ने के लिए धक्का-मुक्की हो जाएगी। मृदुल फरहाना को धक्का दे देंगे।

अभिषेक-नीलम की धक्का-मुक्की इसके बाद गौरव खन्ना हंसते हुए पूंछते हैं कि हो क्या रहा है। फिर इसके बाद नीलम और अभिषेक में धक्का-मुक्की होती नजर आती है। नीलम अभिषेक को धक्का देती हैं।इसके बाद अभिषेक गुस्से में चिल्लाते हैं कि आप मुझे धक्का नहीं मारोगी। वहीं, नीलम अभिषेक को फट्टू बुलाती हैं और कहती हैं कि वो उनसे जलते हैं। प्रोमो में शहबाज कार्य के विजेता का नाम घोषित करते हैं।