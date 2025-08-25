Bigg Boss 19 Promo: पहले टास्क में ही लड़ते दिखे कंटेस्टेंट, कुनिका बोलीं-हीरोगिरी मत कर

बिग बॉस 19 की धमाकेदार शुरुआत के बाद 16 कंटेस्टेंट को उनका पहला टास्क दिया गया है। शो का प्रोमो सामने आया है जिसमें पहले टास्क के दौरान ही कंटेस्टेंट आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं।

सलमान खान ने बिग बॉस 19 की धमाकेदार शुरुआत कर दी है। बीती रात हुए ग्रैंड प्रीमियर में 16 कंटेस्टेंट को बीबी हाउस में भेजा गया। अब बिग बॉस का पहला आदेश सामने आ गया है। शो का पहला प्रोमो सामने आया जिसमें बिग बॉस सही कंटेस्टेंट को एक ऐसा टास्क देते हैं जिसके लिए पहले दिन ही सभी के बीच बहस छिड़ जाती है। पहले टास्क के दौरान ही ये कंटेस्टेंट एक दूसरे को अपनी पहचान करवाते नजर आए।

पहला टास्क नए प्रोमो में बिग बॉस घरवालों से कहते हैं, “इस सीजन का पहला फैसला सदस्य 16 और बेड्स 15। एक घरवाला ऐसा होगा जो बिग बॉस का घर वाला होने लायक ही नहीं लगता क्योंकि उसकी पर्सनालिटी सबसे कम इंप्रेसिव लगी।” अब ये फैसला सभी घरवालों को आपसी सहमति से लेते हुए किसी एक का नाम देना है। यहां नीलम कहती हैं, ‘भाई ज्ञान मत दे’, वहीं कुनिका कहती हैं, ‘हीरोगिरी मत कर नाम बता चल’।

कंटेस्टेंट बता दें, बिग बॉस 19 से उम्मीदें लगाईं जा रही हैं। इस सीजन में एंटरटेनमेंट जगत से कई पॉपुलर नाम शामिल हुए हैं। इस बार अनुपमा के अनुज गौरव खन्ना, गौहर खान के देवर आवेज दरबार, सिंगर अमाल मलिक, अशनूर कौर, जीशान कादरी, नेहल चुडासमा, अभिषेक बजाज, बसीर अली, नतालिया जानोसज़ेक, नीलम गिरि, कुनिका सदानंद, मृदुल तिवारी, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट, नगमा मिराजकर और तान्या मित्तल जैसे नाम शामिल हैं।