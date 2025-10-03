Bigg Boss 19 Promo Bigg Boss Get Angry On Contestant Threat Over Remove Microphones In Salman Khan Show Bigg Boss 19: घरवालों की इस हरकत पर पहली बार आया 'बिग बॉस' को गुस्सा, कहा- 'ये धमकी आप दे किसको रहे हैं...', Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Promo Bigg Boss Get Angry On Contestant Threat Over Remove Microphones In Salman Khan Show

Bigg Boss 19: घरवालों की इस हरकत पर पहली बार आया 'बिग बॉस' को गुस्सा, कहा- 'ये धमकी आप दे किसको रहे हैं...'

घर के पुरुष ही नहीं अब तो घर की औरतें भी आपस में हाथापाई पर उतर आई हैं। ऐसे में अब पहली बार इस सीजन में सलमान खान के अलावा 'बिग बॉस' को गुस्सा आया है। 'बिग बॉस' ने जमकर घरवालों को लताड़ा।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 07:31 AM
share Share
Follow Us on
Bigg Boss 19: घरवालों की इस हरकत पर पहली बार आया 'बिग बॉस' को गुस्सा, कहा- 'ये धमकी आप दे किसको रहे हैं...'

Bigg Boss 19: सलमान खान होस्टेड विवादित शो 'बिग बॉस 19' को लेकर इस वक्त काफी बज बना हुआ है। ये शो हर दिन आगे बढ़ने के साथ ही और भी ज्यादा बवाली होता जा रहा है। शो में हर कोई जीत को लेकर एक-दूसरे का दुश्मन बना हुआ है। ये शो अब पूरी तरह से युद्ध का मैदान बन चुका है। घर के पुरुष ही नहीं अब तो घर की औरतें भी आपस में हाथापाई पर उतर आई हैं। ऐसे में अब पहली बार इस सीजन में सलमान खान के अलावा 'बिग बॉस' को गुस्सा आया है। 'बिग बॉस' ने जमकर घरवालों को लताड़ा।

पहली बार आया 'बिग बॉस' को गुस्सा

'बिग बॉस 19' का प्रोमो वीडियो सामने आया है। इस प्रोमो में दिखाया गया कि घरवाले अपने माइक उतारने की बात करते हैं। इस पर गौरव खन्ना बिग बॉस से कहते हैं कि 'बिग बॉस' ये लोग माइक उतारने की बात कर रहे हैं प्लीज इस पर ध्यान दें। बस फिर क्या था, 'बिग बॉस' ने भड़कते हुए कहा, 'बात-बात पर माइक उतारने की बात कहना ये धमकी आप लोग दे किसको रहे हैं। आप यकीनन पहली बार ये शो कर रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं तो ये अपनी धमकियां आप अपने ही पास रखें तो बेहतर है।' इस बात से क्लियर है कि इस बार के वीकेंड का वार में सलमान खान जरूर इस मुद्दे को उठाने वाले हैं।

शो से निकले ये तीन

बिग बॉस 19 से सबसे पहले नतालिया जानोसजेक और नगमा मिराजकर को बाहर किया गया। उसके बाद बीते दिनों घर से आवेज दरबार घर से बाहर हुए। ऐसे में अब शो में फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, बसीर अली, अशनूर कौर, अभिषेक बजाज, तान्या मित्तल, नेहल चुडासमा, अमाल मलिक, आईजी प्रणित मोरे, कुनिका सदानंद, जीशान कादरी, नीलम गिरी, मृदुल तिवारी और शहबाज बदेशा बचे हैं।

Bigg Boss 19 Salman Khan gaurav khanna

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।