Bigg Boss 19: अमाल घर की कौन सी लड़की को करना चाहता है किस…तान्या के सवाल से उड़े नीलम के होश

Bigg Boss 19: अमाल घर की कौन सी लड़की को करना चाहता है किस…तान्या के सवाल से उड़े नीलम के होश
संक्षेप: बिग बॉस 19 में नजर आ रही तान्या मित्तल ने अमाल के लिए एक अजीब सा सवाल पूछा। तान्या चाहती हैं कि अमाल ये बताए कि वो ट्रॉफी के बदले घर की किस लड़की को किस करना चाहते हैं।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणित मोरे को ऑडियंस से भरपूर प्यार मिल रहा है। शो की शुरुआत में घरवालों को लगा नहीं था कि प्रणित शो में इतना लंबा सागर तय कर लेंगे। प्रणित अपना गेम खेलने के स्टैंडअप कॉमेडी भी कर रहे हैं। कल के एपिसोड में प्रणित ने तान्या के बारे में कुछ ऐसा बोल दिया जिसे सुनने के बाद नीलम को तो यकीन ही नहीं हुआ। वहीं अमाल ने ट्रॉफी लेने से तक इनकार दिया
तान्या का सवाल
प्रणित ने बताया कि तान्या ने उनसे कहा था कि वो अमाल से सवाल पूछे कि उसे बिग बॉस की ट्रॉफी आज ही दे देंगे लेकिन शो में जितनी भी लड़कियां उन्हें उनमें से किसी एक को किस करना होगा। इसके जवाब में नीलम कहती हैं कि तान्या ऐसा बोल ही नहीं सकती। प्रणित ने कहा वो स्टैंडअप करना छोड़ देंगे अगर वो झूठ बोल रहे होंगे। इसके जवाब में अमाल कहते हैं कि उन्हें ट्रॉफी ही नहीं चाहिए। तान्या के इस अजीब सवाल पर घर के सभी सदस्य हैरान हो गए।
तान्या की नाराजगी
बता दें, कल के एपिसोड में तान्या को मनाने के लिए मालती ने पहल की। कुनिका भी खाना लेकर उनके पास पहुंची। नीलम ने भी उन्हें मनाया। लेकिन तान्या ने खाना नहीं खाया। वहीं फरहाना, तान्या की गोद में सिर रखकर बैठीं नजर आई। तान्या और फरहाना के बीच इस दोस्ती की वजह से नीलम एक बार फिर से दुखी हो गई और उनसे दूर होने की बात कही।
फरहाना को फटकार
बता दें, आज के एपिसोड में सलमान खान फरहाना और तान्या की दोस्ती को सही बताते हुए अमाल और नीलम को गलत कहते हैं। आज के एपिसोड में फरहाना को फटकार भी लगने वाली है।
