'अगर गालियां देना तेरा गेम है तो...' प्रणित ने नेशनल टीवी पर उड़ाया अपनी बेस्ट फ्रेंड मालती का मजाक
Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' के फिनाले में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में अब शो और भी ज्यादा मजेदार होता जा रहा है। शो में हर कोई जीत को लेकर कमर कस चुका है। फिनाले से पहले टास्ट भी काफी टफ होता जा रहा है। विनर को लेकर हर किसी की धड़कने काफी तेज हैं। फैंस अपने चहेते कंटेस्टेंट के सिर पर ताज देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। इसी बीच अब शो का एक नया प्रोमो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई शॉक्ड हो रहा है।
प्रणित ने उड़ाया मालती का मजाक
'बिग बॉस 19' का एक नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में देख सकते हैं कि प्रणित मोरे कॉमेडी करने नजर आ रहे हैं, लेकिन वो मालती चाहर का मजाक उड़ाएंगे ये बात किसी को हजम नहीं हो रही है। क्योंकि दोनों के बीच घर में सबसे अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। दोनों एक-दूसरे के काफी करीब देखे गए हैं।
'घर में सबसे फनी मालती...'
प्रोमो में आप सुन सकते हैं प्रणित मोरे कहते हैं, 'शहबाज पूरी दुनिया का सोचता है क्योंकि वो पूरी दुनिया का सोचता है तभी हफ्ते में एक बार नहाता है। वो पानी का सोचता है कि पानी गंदा हो जाएगा अगर वो मेरे ऊपर गिरेगा तो।' इसके बाद प्रणित मालती का मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं, 'घर में सबसे फनी मालती...शो इधर था मैं उसे यहां पर लेकर गई। अगर शो वर्टिकल था तो वो उसे हरजॉन्टिकल उसे वहां ले गई। मालती कुछ भी खराब करती है तो कहती है ये मेरा गेम था। अगर दो गालियां देना तेरा गेम है तो फरहाना का सोच पीएचडी कर ली है उसने।' प्रणित की बात सुनकर सभी जोर जोर से हंसते हैं।
