अंदर से ऐसा दिखता है बिग बॉस 19 के प्रणित मोरे का घर, मम्मी-पापा के लिए देखा था इस आशियाने का सपना

संक्षेप: बिग बॉस 19 के फाइनलिस्ट स्टैंडअप कॉमेडियन का मुंबई वाला घर किसी सपने को पूरा होने से कम नहीं है। परिवार ने इस घर के लिए सपना देखा था। आज उस घर में रह रहे हैं। देखिए अंदर से कैसा दिखता है प्रणित मोरे का घर।

फिल्म डायरेक्टर से यूट्यूबर बनीं फराह खान अब अक्सर किसी सेलेब्रिटी के घर अपने कुकिंग वीडियो बनाती नजर आती हैं। फराह और उनके कुक दिलीप के इन वीडियोज को मिलियन में व्यूज मिलते आए हैं। अब फरहा ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक नया व्लॉग शेयर किया है। इस बार उन्हें बिग बॉस 19 में नजर आए स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणित मोरे के घर उनके परिवार के साथ कुकिंग करते हुए देखा गया। फराह ने प्रणित और उनके पूरे परिवार के साथ समय बिताया, साथ बैठकर खाना खाया और खूब सारे गिफ्ट दिए। ये मस्ती भरा वीडियो पसंद किया जा रहा है।

आपको याद होगा कि बिग बॉस में रहने के दौरान प्रणित ने बताया था कि वो अपने पेरेंट्स के लिए घर लेना चाहता था। उसका ये सपना पूरा भी हो गया था। लेकिन फिर वो अपने घर को सजा हुआ नहीं देख पाए क्योंकि उन्हें शो पर आना था। अब प्रणित ने अपना घर फैंस को दिखा दिया है।

मंदिर प्रणित के दो अपार्टमेंट हैं जिनकी बालकनी आपस में जुड़ी हुई है। एक तरफ वो उनके पेरेंट्स रहते हैं और दूसरी तरफ उनके बड़े भाई प्रयाग, उनकी पत्नी और बेटा रहते हैं। दोनों की बालकनी आपस में ऐसे जुड़ी है कि एक दूसरे के घरों में आया जाया सकता है। इस घर की शुरुआत इस मंदिर से होती है।

लिविंग रूम ये प्रणित के घर का लिविंग एरिया है। यहां ओरेंज कलर का सोफा लगाता हुआ है। यहां कोई फैंसी सजावट नहीं है। इसी जगह बैठकर फराह और प्रणित के परिवार ने समय बिताया था।

प्रणित का परिवार प्रणित और उनका परिवार। फराह और उनके कुक दिलीप ने प्रणित के मम्मी पापा, मौसी, दोस्त यारों के साथ ऐसे लिविंग रूम में समय बिताया।

मिनी रूम ये प्रणित के घर का मिनी रूम है। इसे रेल के डब्बे जैसा बनाया गया है। ये जगह पार्टी के बाद आराम करने के लिए बनाई गई है।

बेडरूम ये प्रणित के मम्मी पापा का बेडरूम है। यहां एक छोटी बालकनी है।

कुकिंग और खाना ये प्रणित के नए घर का नया किचन है। यहां पर प्रणित की मम्मी ने फिश फ्राय बनाया था। दूसरी तस्वीर में पूरा परिवार एक साथ खाना एन्जॉय करते हुए।