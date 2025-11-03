Bigg Boss 19: प्रणित मोरे की तबीयत में सुधार, टीम ने दिया अपडेट, कहा- हम मेकर्स के संपर्क में हैं
संक्षेप: Pranit More Health Update: प्रणित मोरे की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए उन्हें ‘बिग बॉस 19’ के घर से बाहर निकाल दिया गया है और उनका इलाज कराया जा रहा है।
‘बिग बॉस 19’ से प्रणित मोरे को बाहर ले जाया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। लेटेस्ट एपिसोड में जब फैंस ने प्रणित मोरे को घर से बाहर निकलते हुए देखा तब वे परेशान हो गए। ऐसे में प्रणिम मोरे की टीम ने उनका हेल्थ अपडेट जारी किया है।
प्रणित मोरे की टीम ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर बताया कि अब प्रणित की तबीयत पहले से बेहतर है। इतना ही नहीं, टीम ने ये भी बताया कि वे लगातार बिग बॉस के मेकर्स के संपर्क में हैं और प्रणित की रिकवरी का अपडेट ले रहे हैं।
टीम ने लिखा, “दोस्तों, बस आप सभी को अपडेट देना चाहते थे, प्रणित ठीक है। हम बिग बॉस की टीम के लगातार संपर्क में हैं और वे हमें उनके ठीक होने की जानकारी दे रहे हैं। आप सभी के प्यार, समर्थन और दुआओं के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कृपया उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते रहें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।”
बता दें, प्रणित के जाने के कारण इस हफ्ते कोई एलिमिनेशन नहीं हुआ। एक तरफ, घरवाले प्रणित को याद कर रहे हैं। दूसरी तरफ, फैंस और इंडस्ट्री से जुड़े लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर कह रहे हैं कि प्रणित के जाने की वजह से घर सुना लगने लगा है।
कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि प्रणित फिलहाल ‘सीक्रेट रूम’ में हैं और पूरी तरह फिट होने के बाद घर में वापसी कर सकते हैं, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
