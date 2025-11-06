Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19: इस कंटेस्टेंट के हाथ लगी सुपर पावर, अब नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट से लेगा चुन-चुनकर बदला?

Bigg Boss 19: इस कंटेस्टेंट के हाथ लगी सुपर पावर, अब नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट से लेगा चुन-चुनकर बदला?

संक्षेप: शो पर अब कंटेस्टेंट एक दूसरे की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। यही नहीं कब कौन किसका सच्चा दोस्त बन जाए और कब दुश्मन ये पता ही नहीं चलता। इसी बीच अब शो को लेकर एक नई अपडेट सामने आ रही है।

Thu, 6 Nov 2025 04:22 PMPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
Bigg Boss 19: रिएलिटी शो 'बिग बॉस 19' का घर इस वक्त युद्ध का मैदान बना हुआ है। शो में कंटेस्टेंट के बीच जमकर लड़ाई-झगड़े देखने को मिल रहे हैं। शो में हर कोई अपना गेम खेलने के लिए पूरा दिमाग लगा रहा है। शो पर अब कंटेस्टेंट एक दूसरे की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। यही नहीं कब कौन किसका सच्चा दोस्त बन जाए और कब दुश्मन ये पता ही नहीं चलता। इसी बीच अब शो को लेकर एक नई अपडेट सामने आ रही है। प्रणित मोरे के हाथ एक बड़ी पावर लगी है। आइए जानते हैं क्या?

प्रणित के हाथ लगी बड़ी पावर

'बिग बॉस 19' को लेकर एक नई अपडेट सामने आ रही है। BB Insider HQ की रिपोर्ट के अनुसार, कंटेस्टेंट प्रणित मोरे को बिग बॉस एक सुपर पावर देने वाले हैं। प्रणित को नॉमिनेट हुए कंटेस्टेंट्स में से किसी एक को बेघर होने से बचाने का पावर मिलेगा। इससे एक बात तो साफ है कि प्रणित के हाथ में अब घरवालों की किस्मत का फैसला है। फिलहाल अभी इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

शो में नॉमिनेट हुए ये कंटेस्टेंट

सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' के घर में सभी कंटेस्टेंट अपने गेम को लेकर सुर्खियों में हैं। ऐसे में अब घर के कई सदस्य नॉमिनेट हो गए हैं। नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट की लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम फरहाना भट्ट का, दूसरा नाम गौरव खन्ना का है। लिस्ट में तीसरे नंबर पर नीलगिरी हैं, चौथे पर अभिषेक बजाज और पांचवें पर अशनूर कौर हैं।

घर में बचे ये कंटेस्टेंट

बिग बॉस 19 से सबसे पहले नतालिया जानोसजेक और नगमा मिराजकर को बाहर किया गया। उसके बाद आवेज दरबार और जीशान कादरी घर से बाहर हुए। वहीं, बीते दिनों घर से नेहल चुडासमा और बसीर अली बाहर हो गए हैं। ऐसे में अब शो में फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, अशनूर कौर, अभिषेक बजाज, तान्या मित्तल, अमाल मलिक, आईजी प्रणित मोरे, कुनिका सदानंद, नीलम गिरी, मृदुल तिवारी, शहबाज बदेशा और मालती चाहर बचे हैं।

