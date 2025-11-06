Bigg Boss 19: इस कंटेस्टेंट के हाथ लगी सुपर पावर, अब नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट से लेगा चुन-चुनकर बदला?

संक्षेप: शो पर अब कंटेस्टेंट एक दूसरे की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। यही नहीं कब कौन किसका सच्चा दोस्त बन जाए और कब दुश्मन ये पता ही नहीं चलता। इसी बीच अब शो को लेकर एक नई अपडेट सामने आ रही है।

Bigg Boss 19: रिएलिटी शो 'बिग बॉस 19' का घर इस वक्त युद्ध का मैदान बना हुआ है। शो में कंटेस्टेंट के बीच जमकर लड़ाई-झगड़े देखने को मिल रहे हैं। शो में हर कोई अपना गेम खेलने के लिए पूरा दिमाग लगा रहा है। शो पर अब कंटेस्टेंट एक दूसरे की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। यही नहीं कब कौन किसका सच्चा दोस्त बन जाए और कब दुश्मन ये पता ही नहीं चलता। इसी बीच अब शो को लेकर एक नई अपडेट सामने आ रही है। प्रणित मोरे के हाथ एक बड़ी पावर लगी है। आइए जानते हैं क्या?

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्रणित के हाथ लगी बड़ी पावर 'बिग बॉस 19' को लेकर एक नई अपडेट सामने आ रही है। BB Insider HQ की रिपोर्ट के अनुसार, कंटेस्टेंट प्रणित मोरे को बिग बॉस एक सुपर पावर देने वाले हैं। प्रणित को नॉमिनेट हुए कंटेस्टेंट्स में से किसी एक को बेघर होने से बचाने का पावर मिलेगा। इससे एक बात तो साफ है कि प्रणित के हाथ में अब घरवालों की किस्मत का फैसला है। फिलहाल अभी इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

शो में नॉमिनेट हुए ये कंटेस्टेंट सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' के घर में सभी कंटेस्टेंट अपने गेम को लेकर सुर्खियों में हैं। ऐसे में अब घर के कई सदस्य नॉमिनेट हो गए हैं। नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट की लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम फरहाना भट्ट का, दूसरा नाम गौरव खन्ना का है। लिस्ट में तीसरे नंबर पर नीलगिरी हैं, चौथे पर अभिषेक बजाज और पांचवें पर अशनूर कौर हैं।