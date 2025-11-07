Bigg Boss 19 Promo: शॉकिंग तरीके से हुई प्रणित मोरे की एंट्री, लोग बोले- फरहाना का चेहरा उतर गया
संक्षेप: Bigg Boss 19 Promo: बिग बॉस 19 में प्रणित मोरे की वापसी का प्रोमो आ चुका है और इसे देखकर उनके फैन्स काफी एक्साइटेड हैं। दर्शकों को उनकी ड्रामैटिक एंट्री पसंद आ रही है और लिख रहे हैं कि ये बेस्ट प्रोमो है।
बिग बॉस 19 में प्रणित मोरे की वापसी का प्रोमो आ चुका है। इसे देखकर दर्शक काफी एक्साइटेड हैं। वहीं घर के अंदर कुछ लोगों में खुशी है तो कुछ के मुंह लटक गए हैं। नीलम गिरि सबसे पहले प्रणित को देखती हैं। इसके बाद घरवाले आते हैं और घर में शोर मच जाता है। प्रणित की वापसी वाले प्रोमो को लोग क्रिएटिव बता रहे हैं।
आया प्रणित का धमाकेदार प्रोमो
प्रोमो में दिखाया जाता है कि घंटी बजती है और नीलम गिरि दरवाजा खोलती हैं। वह बोलती हैं, कौन है यार। कौन है उसमें। तान्या मित्तल झांककर देखती हैं। कुनिका बोलती हैं, डरा रही हैं। गौरव बोलते हैं, रुक जा। फरहाना झांककर देखती हैं। मृदुल जाकर देखते हैं और चिल्ला पड़ते हैं। प्रणित स्टोर रूम के रैक में छिपकर लेटेंगे और उनकी ड्रामैटिक एंट्री होगी।
लोगों ने किया ऐसे रिएक्ट
इस प्रोमो पर गौरव खन्ना के फैन क्लब से कमेंट है, बहुत एक्साइटेड हैं। इंतजार नहीं हो रहा। अब फिर से कुछ गौरव खन्ना और प्रणित मोरे मोमेंट्स दिखेंगे। ये दोनों घर के अंदर बैलेस्ड हैं और मनोरंजन भी कर रहे हैं। यह वीक बढ़िया हो गया। कुछ लोग फरहाना को ट्रोल कर रहे हैं कि उनका चेहरा उतर गया। एक ने लिखा है, बिग बॉस की बेस्ट एंट्री। एक और ने लिखा है, क्रिएटिव्स के लिए ब्राउनी पॉइंट्स। एक ने लिखा है, सीजन का बेस्ट प्रोमो।
मेडिकल रीजन्स से बाहर थे प्रणित
प्रणित मोरे मेडिकल रीजन्स से बाहर गए थे। उनके जाने से घरवालों के साथ फैन्स को भी झटका लगा था। घर के अंदर गौरव खन्ना, मालती चाहर, मृदुल तिवारी और अशनूर प्रणित के दोस्त हैं। उनके आने से बिग बॉस 19 के घर में काफी कुछ एक्साइटिंग देखने को मिल सकता है।
