Bigg Boss 19 : क्या मालती चाहर के साथ था रोमांटिक बॉन्ड? बोले- मेरे तरफ से तो...

संक्षेप: बिग बॉस के दौरान प्रणित मौरे और मालती चाहर के बीच ऐसा बॉन्ड दिख रहा था कि सबको लगा कि दोनों के बीच रोमांटिक बॉन्ड था। हालांकि प्रणित ने अब कुछ चीजें क्लीयर की हैं।

बिग बॉस 19 में प्रणित मौरे और मालती चाहर के बीच क्लोज बॉन्ड दिखा था। ऐसा भी कहा जा रहा था कि कहीं दोनों शो के दौरान रिलेशनशिप में ना आ जाएं। अब शो खत्म होने के बाद प्रणित से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके और मालती के बीच रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या बोले प्रणित टाइम्स नाउ से बात करते हुए प्रणित ने कहा, ‘मेरे एंड से दोस्ती थी। उसके भी एंड से दोस्ती थी। लेकिन हां एंड में हमारा एक झगड़ा हुआ था। मैंने उनसे माफी भी मांगी थी। लेकिन चीजें ठीक होने से पहले वह शो से बाहर हो गईं। तो वहीं पर इक्वेशन थोड़ा खराब हुआ, लेकिन आज जब हम मिले, मैंने बातें करी उससे। अब चीजें थोड़ी बेहतर है। दोस्त है इसलिए चीजें एक्सपेक्ट करते हो तुम। थोड़े बात और करेंगे तो सॉर्ट हो जाएगा।’

गौरव की जीत और अपने हारने पर बोले प्रणित ने फिर गौरव खन्ना संग अपने बॉन्ड पर भी बात की और कहा, ‘मैं और गौरव हमेशा कहते थे कि हम टॉप 2 में होंगे और हम लाइट बंद करके घर जाएंगे। लेकिन ठीक है, सबकी जर्नी अलग है। मैं टॉप 3 तक मैनेज कर पाया। मैं अपनी जर्नी से काफी खुश हूं। तब तो मुझे बुरा लगा, लेकिन मैं खुश हूं कि गौरव जीते। मुझे लगा कि वह जीते, मैं जीत गया। मैं चाहता था कि एक ऐसा इंसान जीते जो लोगों को इंस्पायर करे और गौरव भाई वैसे थे।’