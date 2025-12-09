Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19 : क्या मालती चाहर के साथ था रोमांटिक बॉन्ड? बोले- मेरे तरफ से तो...

संक्षेप:

बिग बॉस के दौरान प्रणित मौरे और मालती चाहर के बीच ऐसा बॉन्ड दिख रहा था कि सबको लगा कि दोनों के बीच रोमांटिक बॉन्ड था। हालांकि प्रणित ने अब कुछ चीजें क्लीयर की हैं।

Dec 09, 2025 06:14 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस 19 में प्रणित मौरे और मालती चाहर के बीच क्लोज बॉन्ड दिखा था। ऐसा भी कहा जा रहा था कि कहीं दोनों शो के दौरान रिलेशनशिप में ना आ जाएं। अब शो खत्म होने के बाद प्रणित से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके और मालती के बीच रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं था।

क्या बोले प्रणित

टाइम्स नाउ से बात करते हुए प्रणित ने कहा, ‘मेरे एंड से दोस्ती थी। उसके भी एंड से दोस्ती थी। लेकिन हां एंड में हमारा एक झगड़ा हुआ था। मैंने उनसे माफी भी मांगी थी। लेकिन चीजें ठीक होने से पहले वह शो से बाहर हो गईं। तो वहीं पर इक्वेशन थोड़ा खराब हुआ, लेकिन आज जब हम मिले, मैंने बातें करी उससे। अब चीजें थोड़ी बेहतर है। दोस्त है इसलिए चीजें एक्सपेक्ट करते हो तुम। थोड़े बात और करेंगे तो सॉर्ट हो जाएगा।’

गौरव की जीत और अपने हारने पर बोले

प्रणित ने फिर गौरव खन्ना संग अपने बॉन्ड पर भी बात की और कहा, ‘मैं और गौरव हमेशा कहते थे कि हम टॉप 2 में होंगे और हम लाइट बंद करके घर जाएंगे। लेकिन ठीक है, सबकी जर्नी अलग है। मैं टॉप 3 तक मैनेज कर पाया। मैं अपनी जर्नी से काफी खुश हूं। तब तो मुझे बुरा लगा, लेकिन मैं खुश हूं कि गौरव जीते। मुझे लगा कि वह जीते, मैं जीत गया। मैं चाहता था कि एक ऐसा इंसान जीते जो लोगों को इंस्पायर करे और गौरव भाई वैसे थे।’

वैसे प्रणित के भाई ने भी इस दौरान बात की और कहा कि यादगार मोमेंट वही था जब उसने अपने लिए स्टैंड लेना चालू कर दिया था। अमाल मलिक और बसीर अली के साथ लड़ाई चालू हुई थी तो उसने अच्छे से स्टैंड लिया।

