प्रणित की शकल पर कमेंट करने वालों पर भाई प्रयाग को आया गुस्सा, बोले- लुक्स पे किसी को…

संक्षेप: बिग बॉस के सेकंड रनरअप प्रणित मोरे के साथ शो में लुक शेमिंग हुई। अब उनके भाई प्रयाग ने इस पर रिएक्शन दिया है। उनका कहना है कि किसी की लुक शेमिंग नहीं करनी चाहिए। प्रणित ने इस पर स्टैंड भी लिया था।

बिग बॉस 19 खत्म हो चुका है लेकिन इसके कंटेस्टेंट अब तक चर्चा में है। प्रणित मोरे इस सीजन के सेकंड रनरअप रहे हैं। उन्हें उम्मीद थी कि वह टॉप 2 में जगह बना पाएंगे लेकिन उनकी जगह फरहाना ने ले ली और गौरव खन्ना जीते। प्रणित जब बिग बॉस में थे तो उनके लुक्स पर कमेंट किए जाते थे। बसीर अली ने भी उन्हें बदसूरत कहकर मजाक उड़ाया था। अब प्रणित के भाई प्रयाग का कहना है कि लुक्स पर किसी को बुली करना बहुत गलत है।

प्रणित ने लिया स्टैंड फ्री प्रेस जर्नल से एक्सक्लूसिव बातचीत में प्रणित मोरे के भाई ने कहा कि लुक्स पर कमेंट करना गलत है। वह बोले, 'लुक्स पे किसी को बुली नहीं करना चाहिए। जब मैं फैमिली वीक में अंदर गया था, मैंने प्रणित को बोला था, अगर लुक्स पे कोई बोल रहा है तो तुझे स्टैंड लेना चाहिए। मुझे लगता है कि वो हर बार लेता है लेकिन अगर कोई पीठ पीछे बोल रहा है तो उसको पता भी नहीं होगा। जहां उसे स्टैंड लेना चाहिए था, उसने लिया। तो मैं मानता हूं कि लुक्स पर किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए।'

शहबाज और अश्नूर पर भी कमेंट्स बिग बॉस 19 में कई कंटेस्टेंट्स की बॉडी शेमिंग की गई, जिनमें प्रणित मोरे भी एक थे। शहबाज और अश्नूर की बॉडी शेमिंग की गई। प्रणित ने खुद दूसरों की बॉडी शेमिंग के खिलाफ आवाज उठाई थी। वह बोले थे, 'शहबाज जब आया था, तब भी बॉडी शेमिंग होती थी। तब भी मैंने बोला था, ये सही चीज नहीं है, मत करो। लेकिन वही है तब शहबाज ने बोल दिया था कि मुझे चलेगा।'



