Bigg Boss 19: गौरव खन्ना के खिलाफ हुए प्रणित और अश्नूर, बोले- असलियत दिख गई, सेफ खेल रहे हो

संक्षेप:

बिग बॉस 19 में सबसे अच्छे दोस्त बने नजर आने वाले गौरव खन्ना, प्रणित मोरे और अश्नूर अब दुश्मन बनते नजर आ रहे हैं। प्रणित और अश्नूर ने गौरव के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। नए प्रोमो में इन्हें लड़ते देखा जा सकता है।

Thu, 27 Nov 2025 01:36 PMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस 19 का फिनाले अब ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में कंटेस्टेंट आपस में ही गेम खेलते दिख रहे हैं। शो में हमेशा एक ग्रुप का हिस्सा रहे अश्नूर, प्रणित मोरे और गौरव खन्ना अब आपस में लड़ते दिख रहे हैं। शो के नए एपिसोड का प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में प्रणित और अश्नूर को गौरव खन्ना से सवाल जवाब करते देखा जा सकता है। गौरव ने ये भी कहा कि तुम दोनों मेरे खिलाफ टीम बना रहे हो।

गौरव के खिलाफ हुए प्रणित और अश्नूर

बिग बॉस 19 के नए प्रोमो में देखा जा सकता है कि अश्नूर कहती हैं कि टास्क में सभी की असलियत दिखती है। इसके जवाब में गौरव कहते हैं सवाल पूछते हुए कहते हैं कि तुम इतनी मासूम हो क्या। आगे प्रणित आरोप लगाते हैं कि गौरव ने सेफ गेम खेला है। गौरव अपने बचाव में कहते हैं कि वो ऐसे ही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रणित और अश्नूर उनके खिलाफ टीम बना कर खेल रहे हैं। तीनों की दोस्ती में आई ये दरार इनके फैंस को पसंद नहीं आ रही है।

यूजर्स का रिएक्शन

इस प्रोमो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने अपना रिएक्शन दिया है। एक यूजर ने लिखा, ‘अश्नूर और प्रणित की असलियत दिख गई', एक और यूजर ने लिखा, 'हम GK के साथ हैं', एक और यूजर ने लिखा, 'प्रणित को बाहर होना चाहिए', एक और यूजर ने लिखा, 'ऐसे दोस्तों से फरहाना जैसी दुश्मन अच्छी'।

बिग बॉस का फिनाले

बता दें, बिग बॉस 19 का फिनाले 7 दिसंबर को होने की खबर सामने आई है। शो की ऑडियंस और सोशल मीडिया यूजर्स की वोटिंग के हिसाब से फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, प्रणित मोरे और अमाल गेम में आगे चल रहे हैं। वहीं मालती और शाहबाज़ सबसे पीछे। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि आने वाले दिनों में घर में मिड वीक एविक्शन हो सकता है।

