Bigg Boss 19: प्रणित मोरे ने बसीर अली से नेशनल टेलीविजन पर मांगी माफी, फरहाना ने किया रिएक्ट
Bigg Boss 19: ‘बिग बॉस 19’ में हुए मीडिया राउंड में मीडिया ने प्रणित मोरे से पूछा कि उन्होंने ये क्यों बोला था कि बसीर को तो बहन भी चलेगी? इस पर प्रणित ने बसीर से माफी मांगी।
प्रणित मोरे ने बसीर अली से माफी मांगी है। दरअसल, ‘बिग बॉस 19’ में हुए मीडिया राउंड में जब मीडिया ने प्रणित से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था कि बसीर को तो उसकी बहन भी चलेगी? पहले तो प्रणित ने ये बात मानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब प्रणित को उनका पूरा स्टेटमेंट बताया तब उन्होंने नेशनल टेलीविजन पर बसीर अली से माफी मांगी। वहीं फरहाना भट्ट और अमाल मलिक ने प्रणित को टोका और कहा कि उन्होंने सही नहीं किया।
बसीर हुए थे नाराज
बता दें, बसीर को जब शो से निकलने के बाद पता चला था कि प्रणित ने उनके पीठ पीछे ये कहा था कि उनको तो उनकी बहन भी चलेगी, तो वो भड़क गए थे। उन्होंने बिग बॉस और सलमान खान पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि बिग बॉस और सलमान सर ने इसका मुद्दा क्यों नहीं उठाया? उन्होंने प्रणित और वहां बैठे आवेज दरबार, अभिषेक बजाज और ये गुड गैंग से सवाल क्यों नहीं किया।
टॉप-5 में पहुंचे ये सदस्य
फिल्म विंडो के मुताबिक, मालती चाहर घर से बेघर हाे गई हैं। उनके बाहर होने के बाद टॉप-5 में गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, अमाल मलिक, तान्या मित्तल और फरहाना भट्ट पहुंच गए हैं। अब 7 दिसंबर के दिन पता चलेगा कि ‘बिग बॉस 19’ का विनर इन पांचाें में से कौन बनेगा।
