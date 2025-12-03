Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19: प्रणित मोरे ने बसीर अली से नेशनल टेलीविजन पर मांगी माफी, फरहाना ने किया रिएक्ट

संक्षेप:

Bigg Boss 19: ‘बिग बॉस 19’ में हुए मीडिया राउंड में मीडिया ने प्रणित मोरे से पूछा कि उन्होंने ये क्यों बोला था कि बसीर को तो बहन भी चलेगी? इस पर प्रणित ने बसीर से माफी मांगी।

Wed, 3 Dec 2025 06:38 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
प्रणित मोरे ने बसीर अली से माफी मांगी है। दरअसल, ‘बिग बॉस 19’ में हुए मीडिया राउंड में जब मीडिया ने प्रणित से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था कि बसीर को तो उसकी बहन भी चलेगी? पहले तो प्रणित ने ये बात मानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब प्रणित को उनका पूरा स्टेटमेंट बताया तब उन्होंने नेशनल टेलीविजन पर बसीर अली से माफी मांगी। वहीं फरहाना भट्ट और अमाल मलिक ने प्रणित को टोका और कहा कि उन्होंने सही नहीं किया।

बसीर हुए थे नाराज

बता दें, बसीर को जब शो से निकलने के बाद पता चला था कि प्रणित ने उनके पीठ पीछे ये कहा था कि उनको तो उनकी बहन भी चलेगी, तो वो भड़क गए थे। उन्होंने बिग बॉस और सलमान खान पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि बिग बॉस और सलमान सर ने इसका मुद्दा क्यों नहीं उठाया? उन्होंने प्रणित और वहां बैठे आवेज दरबार, अभिषेक बजाज और ये गुड गैंग से सवाल क्यों नहीं किया।

टॉप-5 में पहुंचे ये सदस्य

फिल्म विंडो के मुताबिक, मालती चाहर घर से बेघर हाे गई हैं। उनके बाहर होने के बाद टॉप-5 में गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, अमाल मलिक, तान्या मित्तल और फरहाना भट्ट पहुंच गए हैं। अब 7 दिसंबर के दिन पता चलेगा कि ‘बिग बॉस 19’ का विनर इन पांचाें में से कौन बनेगा।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
Bigg Boss 19

