Bigg Boss 19: ऑडियंस ने इस कंटेस्टेंट को बताया सबसे बड़ा चुगलखोर, नाम जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान

Bigg Boss 19: ऑडियंस ने इस कंटेस्टेंट को बताया सबसे बड़ा चुगलखोर, नाम जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान

संक्षेप: बिग बॉस 19 ऑडियंस का फेवरिट सीजन बन गया है। TRP के मामले में ये शो आगे चल रहा है। इस बीच ऑडियंस ने घर के सबसे बड़े चुगलखोर कंटेस्टेंट के नाम का चयन कर लिया है। ये कंटेस्टेंट है जो करता है सबसे ज्यादा चुगली।

Wed, 5 Nov 2025 10:33 AM
बिग बॉस का ये सीजन ऑडियंस को पसंद आ रहा है। इस सीजन में नजर आ रहे कंटेस्टेंट में अपनी अलग पहचान बना ली है। कोई झूठी कहानियों से आगे बढ़ रहा है, वहीं कुछ अपनी असली पर्सनालिटी शो में दिखा रहे हैं। इस बीच घरवालों में कुछ ऐसे भी कंटेस्टेंट हैं जो एक कंटेस्टेंट से दूसरे कंटेस्टेंट से चुगली करते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन इनमें से एक ऐसी कंटेस्टेंट भी है जो चुगली करने के मामले में सबसे आगे निकल गई है। ऑडियंस ने इस कंटेस्टेंट को बताया सबसे बड़ा चुगलखोर।

ये कंटेस्टेंट है सबसे बड़ा चुगलखोर

शो देखने वाली ऑडियंस ने वोट्स कर घर की सबसे बड़ी चुगलखोर तान्या मित्तल को बताया है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नीलम गिरी, तीसरे नंबर पर कुनिका सदानंद और चौथे नंबर पर शाहबाज बादेशा है। तान्या मित्तल को 60%, नीलम गिरी को 20%, कुनिका सदानंद को 10%, और शाहबाज बादेशा को 7% वोटिंग मिली है। इस रिजल्ट के अनुसार तान्या घर की सबसे बड़ी चुगाखोर है। तान्या रात के समय नीलम के साथ चुगली टाइम नाम का सेशन भी चलाती देखी गई हैं।

ब्लॉकबस्टर हुआ सीजन

बता दें, बिग बॉस 19 ब्लॉकबस्टर सीजन माना जा रहा है। TRP कमे भी शो को अच्छी रेटिंग मिल रही है। शो के कंटेस्टेंट पसंद किए जा रहे हैं। इस बीच खबर सामने आई है कि मेकर्स ये सीजन 3 हफ्ते आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं पॉपुलैरिटी के मामले में गौरव खन्ना आगे चल रहे हैं, अभिषेक बजाज और फरहाना के गेम को ऑडियंस पसंद कर रही है। वहीं तान्या मित्तल अपनी कहानियों की वजह से खबरों में बनी हुई हैं।

