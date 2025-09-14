BB19: अभिषेक-शहबाज में हुआ सबसे बड़ा झगड़ा, हाथापाई तक पहुंची बात, बिग बॉस लेंगे एक्शन?

Bigg Boss 19 Physical Fight: बिग बॉस 19 का अभी तक का सबसे बड़ा झगड़ा सुर्खियों में है। कुनिका और अमाल के बीच हुई बहस कैसे अभिषेक और शहबाज के बीच हाथापाई तक जा पहुंची? समझिए।

रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 में बीती रात दो खिलाड़ियों ने गुस्से में हद पार कर दी। अभिषेक बजाज और शहबाज बदेशा के बीच हाथापाई हो गई। शो के इस सीजन का यह अभी तक का सबसे बड़ा झगड़ा है जिस पर माना जा रहा है कि बिग बॉस कुछ सख्त एक्शन लेंगे। किचन में अमाल मलिक और कुनिका के बीच बहस से शुरू हुआ यह मुद्दा देखते ही देखते इतना तूल पकड़ गया कि इसमें अभिषेक और शहबाज भी शामिल हो गए और फिर बात हाथापाई तक पहुंच गई।

कब और कैसे शुरू हुआ यह पूरा झगड़ा? अभिषेक बजाज और अमाल मलिक बीती रात कुनिका के साथ बहस कर रहे थे, जिसमें सीनियर एक्ट्रेस ने कहा- रिस्पेक्ट मत करो अगर दिल में ना हो। इस पर अभिषेक ने जवाब दिया कि रिस्पेक्ट कमानी होती है। जहां अमाल मलिक को अभिषेक बजाज सपोर्ट कर रहे थे, वहीं कुनिका का बचाव करने के लिए शहबाज बदेशा आगे आ गए। शहबाज ने कहा कि दिन में तुम हलवा मांगते हो उनसे खाने को और अब ऐसी बातें। अभिषेक और अमाल को शहबाज का बीच में आना रास नहीं आया और बात बढ़ने लगी।

किस बात पर भड़क गए शहबाज बदेशा अभिषेक ने गुस्से में शहबाज से कहा- अभी आया है तू, ज्यादा मत बोल। दोनों का पारा चढ़ गया और आमने-सामने आकर खड़े हो गए। दोनों ने ही एक दूसरे को धक्का देना शुरू कर दिया और फिर बात हाथ उठाने तक पहुंच गई। घरवालों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की लेकिन तब तक दोनों का गुस्सा हद पार कर चुका था। बिग बॉस से जुड़ी खबरें साझा करने वाले प्लेटफॉर्म बिग बॉस तक ने यह जानकारी अपनी X पोस्ट में साझा की है और बताया है कि मेकर्स झगड़े की क्लिपें जांच रहे हैं।