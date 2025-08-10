Bigg Boss 19 Pahalgham Attack Victim Himanshi Narwal Not Participating in Salman Khan Show Bigg Boss 19 में नहीं आएंगी हिमांशी नरवाल, पिता ने किया साफ इनकार, कहा- हमारी कोई दिलचस्पी नहीं, Tv Hindi News - Hindustan
Bigg Boss 19 में नहीं आएंगी हिमांशी नरवाल, पिता ने किया साफ इनकार, कहा- हमारी कोई दिलचस्पी नहीं

Bigg Boss 19: पहलगाम हमले में शहीद हुए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल ने बिग बॉस 19 में शामिल होने की चर्चा थी, लेकिन अब हिमांशी के पिता ने उनकी बेटी के बिग बॉस में आने की बात को खारिज किया है।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSun, 10 Aug 2025 11:21 PM
Bigg Boss 19: पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल ने बिग बॉस 19 में शामिल होने की खबरों का खंडन करते हुए अफवाहों को विराम दे दिया है। हिमांशी के सलमान खान होस्टेड रियलिटी शो बिग बॉस 19 में शामिल होने की खबरों को उनके पिता सुनील स्वामी ने नकार दिया है। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें अब तक शो से कोई ऑफर नहीं मिला है और अगर मिलता भी है तो परिवार की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होगी। हिमांशी के ससुर राजेश नरवाल ने इस विषय पर कोई टिप्पणी करने से इंकार कर दिया। हिमांशी के पिता सुनील गुरुग्राम में एक्‍साइज एंड टेक्‍सेशन ऑफिसर हैं और हिमांशी की मां मां पूनम एक हाउस वाइफ हैं।

एल्विश के साथ पढ़ी हैं हिमांशी

हिमांशी नरवाल गुरुग्राम में रहती हैं और उनकी शादी हरियाणा के करनाल के रहने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल से हुई थी। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल से शादी के बाद हिमांशी और विनय अप्रैल में हनीमून के लिए जम्मू-कश्मीर के पहलगाम गए थे। जहां आतंकी में विनय नरवाल शहीद हो गए। हिमांशी यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विजेता एल्विश यादव के साथ कॉलेज में पढ़ चुकी हैं। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर ऐसी खबर उड़ी थी कि हिमांशी रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 का हिस्सा बन सकती हैं।

चर्चा में कई सेलेब्रिटीज का नाम

हालांकि इस मामले में हिमांशी के पिता का बयान आने के बाद अब इन अफवाहों पर विराम लग गया है। बिग बॉस 19 में इस बार टीवी के कई बड़े नाम जुड़ सकते हैं। 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के कलाकार शैलेश लोढ़ा, गुरुचरण सिंह और मुनमुन दत्ता को शो का ऑफर मिला है। इसके अलावा जन्नत जुबैर, अपूर्वा मुखीजा, पूरव झा और फैसल शेख के नाम भी चर्चा में हैं। पुराने चेहरों में एल्विश यादव और हिना खान की वापसी हो सकती है। इस बार शो में कुल 15 कंटेस्टेंट होंगे। सलमान खान होस्टेड रियलिटी शो में नियमों से लेकर कॉन्सेप्ट तक इस बार काफी कुछ बदला जा रहा है। लेकिन क्या इसका फायदा टीआरपी के मामले में मिलेगा, यह जल्द ही साफ हो जाएगा।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Bigg Boss 19

