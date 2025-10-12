Hindustan Hindi News
BB 19: टीवी पर एपिसोड में नहीं दिखाई गईं ये 3 चीजें, सलमान खान ने बताया पर्दे के पीछे का सच

Bigg Boss 19 Unseen: सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 में कैसे कई बार एपिसोड में चीजें नहीं दिखाने के चलते दर्शकों को कनफ्यूजन हो जाता है, यह बात सलमान ने वीकेंड का वार में समझाई।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSun, 12 Oct 2025 09:09 AM
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बीते कई सालों से अलग-अलग कारणों के लिए ट्रोल किया जाता रहा है। लेकिन इनमें भी दर्शकों का सबसे मुख्य आरोप होता है भेदभाव करने का। कई बार दर्शकों को लगता है कि मेकर्स या फिर खुद सलमान खान खिलाड़ियों में भेदभाव कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? सलमान खान ने हालिया 'वीकेंड का वार' एपिसोड में इस बात का जवाब दिया और साथ ही यह भी बताया कि कई बार दर्शकों को इस तरह की गलतफहमी क्यों होती है।

सलमान खान पर लगते हैं ये आरोप

सलमान खान ने 'वीकेंड का वार' एपिसोड में दर्शकों के साथ बातचीत के दौरान बताया कि उन्हें क्यों कई बार ऐसा लगता है कि वो खिलाड़ियों में भेदभाव कर रहे हैं। सलमान खान ने तान्या के साथ बातचीत के दौरान बताया कि लोग कुछ भी सोचते हैं, लेकिन उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सलमान ने कहा कि उनके ऊपर भी बाहर आरोप लगते रहते हैं कि कभी उन पर बायस्ड होने तो कभी गलत बात बोलने का आरोप लग जाता है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। सलमान ने एक ऐसी बात भी बताई जो शो के हालिया एपिसोड में नजर नहीं आई थी।

एपिसोड में नहीं दिखाई गईं ये चीजें

सलमान खान ने बताया कि क्योंकि वो अमाल मलिक को पहले से जानते हैं, इसलिए उन्होंने अमाल को शो में इतना डांटा है, जितना उन्होंने अभी तक के किसी सीजन में किसी कंटेस्टेंट को नहीं डांटा। इसी तरह उन्होंने अभिषेक बजाज की जमकर तारीफ की है और उन्हें मोटिवेट किया है, लेकिन वो सब शो में नजर नहीं आया। सलमान कहना चाह रहे थे कि कई बार एडिटिंग में चीजें एडिट हो जाती हैं। उन्होंने एक और बात बताई जो दर्शकों को एपिसोड के दौरान नजर नहीं आई होगी। सलमान ने बताया कि तान्या जो बातें कहती हैं उनमें कई बार विरोधाभास होता है।

तान्या मित्तल को सलमान न लताड़ा

सलमान खान ने समझाया कि अगर वो अपनी मर्जी से साड़ी पहनकर आई थीं, तो पूल में फेंके जाने पर रोई क्यों? सलमान ने यह भी बताया कि अगर वह भावुक होकर रोईं तो फिर उन्होंने बाहर इतने सारे बिजनेस कैसे संभाले होंगे। सलमान खान ने तान्या मित्तल को लताड़ा और कहा- क्या आपने मुझे अपना बिजनेस असोसिएट समझा है। क्योंकि आप शायद यह सोच समझकर करती हैं ताकि जब मैं वीकेंड पर आऊं तो घंटों तक आपकी ही बातें करते रहूं। अप्रत्यक्ष रूप से तान्या को सलमान ने सबके सामने अटेंशन सीकर बताया। इस बात पर अमाल और जीशान भी राजी हुए।

