BB: नॉमिनेशन टास्क में फिर घमासान, एविक्शन की धार पर ये 6 खिलाड़ी, अमाल ने उठाई यह डिमांड

Bigg Boss 19 Nominations: जीशान कादरी और नीलम गिरी समेत इस हफ्ते जानिए कौन से 6 खिलाड़ी एविक्शन की धार पर हैं। नॉमिनेशन्स टास्क में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला और अमाल मलिक फिर एक बार इस खिलाड़ी को बाहर भेजने की मांग करते दिखे।

सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 के अपकमिंग एपिसोड में फिर एक बार नॉमिनेशन टास्क कराया जाएगा। दूसरी वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट मालती चहर के भीतर जाने के बाद यह पहला टास्क होगा। बिग बॉस ने घरवालों से साफ कहा कि जो भी टीम इस टास्क में हारेगी, वह पूरा ग्रुप इस हफ्ते एलिमिनेशन के लिए नॉमिनेट हो जाएगा। टास्क के लिए गार्डन एरिया को एक हॉन्टेड प्लेग्राउंड वाला लुक दिया गया था, जिसमें कुछ खेल होने थे। टास्क के दौरान अमाल मलिक फिर एक बार फ्रंट फुट पर खेलते नजर आए।

मृदुल तिवारी ने इस कंटेस्टेंट को घेरा शो के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि बिग बॉस घरवालों को खेल के नियम समझा रहे हैं। सभी खिलाड़ियों को दो परिवारों में बांटा गया है और बिग बॉस बता रहे हैं कि जिस परिवार के ज्यादा सदस्यों को डायन द्वारा खा लिया जाएगा, वो इस हफ्ते बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो जाएंगे। प्रोमो वीडियो में जहां नेहल को जीशान कादरी पर निशाना लगाते देखा जा सकता है, तो वहीं मृदुल काफी एग्रेसिव अंदाज में तान्या मित्तल पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। हालांकि तान्या खास डिफेन्सिव नहीं दिख रही हैं।

अमाल मलिक ने रखी यह डिमांड टास्क के दौरान मृतुल तिवारी ने तान्या मित्तल के लिए कहा, "यह लड़की इतनी फर्जी है, कत्तई तमीज नाम की चीज नहीं है, बस सिम्पैथी कार्ड खेलना आता है, बार-बार एक ही बात उठा-उठाकर ले आती है।" जहां मृदुल का निशाना तान्या मित्तल थीं, तो वहीं अमाल मलिक ने फिर एक बार अशनूर कौर को घेरा। टास्क के दौरान अमाल मलिक चिल्ला-चिल्लाकर अशनूर को घर भेजने की डिमांड करते देखे जा सकते हैं। अमाल ने कहा- अशनूर को घर भेजो डायन साहिबा। यह पूरे घर में विष फैला रही है।