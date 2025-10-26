Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Nominations Everyone Except Abhishek Ashnoor and Mridul Nominated
बिग बॉस ने दी इस गलती की सजा, इन 3 को छोड़कर पूरा घर हुआ नॉमिनेट, साथ ही 60% राशन भी कटा

बिग बॉस ने दी इस गलती की सजा, इन 3 को छोड़कर पूरा घर हुआ नॉमिनेट, साथ ही 60% राशन भी कटा

संक्षेप: Bigg Boss 19 Nominations: बिग बॉस ने घरवालों को उनकी एक बड़ी गलती की सजा देते हुए तीन खिलाड़ियों को छोड़कर सभी को नॉमिनेट कर दिया है। जानिए कैसे आया शो में यह धमाकेदार ट्विस्ट।

Sun, 26 Oct 2025 07:40 AMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिग बॉस 19 में इस हफ्ते अशनूर कौर, अभिषेक बजाज और मृदुल तिवारी (कैप्टन) को छोड़कर सभी घरवालों को एविक्शन के लिए नॉमिनेट कर दिया गया है। यानि अगले 'वीकेंड का वार' में गौरव खन्ना, कुनिका सदानंद, नीलम गिरि, शहबाज बदेशा, मालती चाहर, अमाल मलिक, तान्या मित्तल, प्रणित मोरे और फरहाना भट में से कोई भी कंटेस्टेंट बाहर हो सकता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इतने सारे घरवालों को एक साथ नॉमिनेट किए जाने की क्या वजह रही होगी? दरअसल सभी को एकसाथ नॉमिनेट किया जाना घरवालों को बिग बॉस की तरफ से दी गई एक सजा के तहत हुआ है।

बिग बॉस ने घरवालों को क्यों दी सजा?

दरअसल सारा मामला शुरू हुआ इस हफ्ते के 'वीकेंड का वार' एपिसोड से। जहां सलमान खान ने अभिषेक बजाज को हिंट दिया कि उनकी एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल अगली वाइल्ड कार्ड एंट्री बनकर शो में आ सकती हैं। अभिषेक बुरी तरह डर गए और अशनूर से इस बारे में बातें करने लगे। लेकिन दोनों ने ही अपना माइक हटा रखा था। जिसके बारे में बिग बॉस ने कई बार उन्हें टोका। घरवालों ने भी यह बात नोटिस की, लेकिन पूल के पास एकांत में बैठकर बातें कर रहे अभिषेक और अशनूर को इसके लिए टोकना जरूरी नहीं समझा।

चालाकी दिखाने की हो रही थी कोशिश

फुटेज में देखा जा सकता है कि सभी घरवाले यह गलती मान रहे हैं कि अभिषेक और अशनूर को माइक पहनने के लिए नहीं टोकना उनकी गलती है। बिग बॉस ने कहा कि ऐसी स्थिति में इन दोनों को ही नॉमिनेट क्यों ना किया जाए? लेकिन आखिरी फैसला बिग बॉस ने घरवालों की सरकार पर छोड़ दिया। लेकिन क्योंकि घरवाले कोई फैसला नहीं ले सके और उन्होंने बात मृदुल तिवारी पर डाल दी। तो मृदुल ने कहा- उन्हें एक मौका और मिलना चाहिए। ऐसे में बिग बॉस भड़क गए, क्योंकि वो चाहते थे कि घरवाले एक सही और संतुलित फैसला चुनें।

बिग बॉस ने घरवालों को दी यह सजा

बिग बॉस ने गुस्से में मृदुल तिवारी, अभिषेक बजाज और अशनूर कौर को छोड़कर बाकी सभी घरवालों को नॉमिनेट कर दिया और साथ ही साथ उनका 60% राशन भी कट कर दिया। अब देखना यह होगा कि इसका घर में क्या असर देखने को मिलेगा। क्योंकि अभिषेक, मृदुल और अशनूर पर घरवालों का नाराज होना स्वाभाविक है। लेकिन क्या उसकी वजह से घरवालों के आपसी समीकरण बिगड़ेंगे? यह भी जल्द ही साफ हो जाएगा।

ये भी पढ़ें:अभिषेक-मालती के चेहरे का उड़ा रंग, सलमान ने दिया अगली वाइल्ड कार्ड का हिंट
ये भी पढ़ें:शनिवार को 'थामा' ने बदला गियर, फिल्म 100 करोड़ क्लब में एंट्री को तैयार
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।