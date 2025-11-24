BB19: इस हफ्ते नहीं होगा कोई कैप्टन, नॉमिनेशन्स में जानिए किसे मिले सबसे कम वोट
Bigg Boss 19 Nominations: बिग बॉस 19 में इस हफ्ते सभी घरवालों को नॉमिनेट किया गया है, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने सबसे कम लोगों को वोट किया और कुछ ऐसे थे जिन्हें सबसे कम वोट मिले।
सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 में आज सोमवार को नॉमिनेशन्स की प्रक्रिया शुरू हुई। क्योंकि यह सेकंड लास्ट वीक का नॉमिनेशन है, तो ऐसे में शहबाज बदेशा की कैप्टन्सी खत्म हुई और अब देखना यह था कि इस हफ्ते घरवाले किन खिलाड़ियों को नॉमिनेट करते हैं। जहां कुछ खिलाड़ियों ने सीमित लोगों को नॉमिनेट किया वहीं, कुछ ऐसे थे जिन्होंने सेफ साइड खेलते हुए सभी को नॉमिनेट कर दिया।
किसने की सबसे ज्यादा वोटिंग
दरअसल बिग बॉस ने इस हफ्ते नॉमिनेशन्स में कोई कैपिंग नहीं रखी थी, और घरवाले जितने लोगों को चाहे नॉमिनेट कर सकते थे। बिग बॉस ने साफ कर दिया था कि इस हफ्ते वही खिलाड़ी सुरक्षित रहेगा, जिसके खिलाफ एक भी नॉमिनेशन नहीं होगा। तान्या मित्तल और फरहाना भट ने लगभग सभी लोगों को नॉमिनेट कर दिया। वहीं अमाल मलिक ने सिर्फ 2 लोगों को नॉमिनेट किया और एक भी लड़की को इस हफ्ते नॉमिनेट नहीं किया।
किसके खिलाफ सबसे कम वोट?
घर में सबसे कम बकवास करने वाले प्रणित मोरे और अशनूर कौर को सबसे कम (4-4) वोट आए और बाकी ज्यादातर खिलाड़ियो के खिलाफ 6-7 वोट आए। यानि ये दोनों कंटेस्टेंट घरवालों के निशाने पर सबसे कम थे। बात करें फरहाना भट की तो उन्हें वोट करते हुए ज्यादातर लोगों ने यह दलील दी कि किसी ऐसी कंटेस्टेंट को विनर बनना चाहिए जो एक रोल मॉडल बन सके।
इस हफ्ते नहीं होगा कोई कैप्टन
बिग बॉस हाउस में इस हफ्ते कोई कैप्टन नहीं बनेगा क्योंकि सभी खिलाड़ियों को नॉमिनेट कर दिया गया है। अगर किसी को कैप्टन बनाया जाना होता तो शायद ही बिग बॉस किसी कंटेस्टेंट को नॉमिनेट करते। ऐसे में घरवाले भी इस बात पर चर्चा करते दिखे कि क्या इस हफ्ते कोई भी नॉमिनेट नहीं होगा। मजेदार बात यह है कि कोई कैप्टन नहीं होने के चलते इस हफ्ते घर में जोरदार झगड़ा भी देखने को मिल सकता है।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।