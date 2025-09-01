Bigg Boss 19: इन 5 के सिर पर लटकी एविक्शन की तलवार, नॉमिनेशन्स से सुरक्षित रही यह कंटेस्टेंट

Bigg Boss 19 Nominations: बिग बॉस के इस हफ्ते के नॉमिनेशन्स में एक खिलाड़ी ऐसी थी जो सुरक्षित हो गई। लेकिन 5 कंटेस्टेंट ऐसे हैं, जिनके सिर पर एविक्शन का खतरा मंडरा रहा है।

सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस 19' में एक्शन शुरू हो चुका है। हर कंटेस्टेंट अपने आप को रेस में आगे बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा है, इस बीच झगड़े भी हो रहे हैं और चालबाजियों का दौर भी जारी है। पहले ही एपिसोड से खुद को बाकियों के बीच हाइलाइट करने में कामयाब रहीं कुनिका सदानंद ने घर में चल रही प्लानिंग-प्लॉटिंग के बीच कैप्टन्सी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद दोबारा नॉमिनेशन्स हुए और यह भी तय किया गया कि इस हफ्ते कौन सा खिलाड़ी एविक्शन से सुरक्षित होगा।

घरवालों ने ठुकराई कुनिका की कप्तानी मेकर्स ने शो का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया है जिसमें खिलाड़ियों को असेम्बली एरिया में बैठकर नॉमिनेशन्स प्रक्रिया में भाग लेते देखा जा सकता है। बिग बॉस घरवालों से पूछते हैं कि अगर आप लोग यह स्वीकार ही नहीं करना चाहते कि कुनिका कैप्टन रहें, तो क्या कप्तानी के साथ आने वाली इम्यूनिटी पर उनका कोई भी हक बनता है? गौरव शुरुआत करते हुए घरवालों से यह सवाल करते हैं कि कौन-कौन नहीं चाहता कि कुनिका कप्तान रहें?

एविक्शन से सुरक्षित रहेंगी यह खिलाड़ी गौरव, अभिषेक और जीशान समेत कई खिलाड़ी हाथ उठाते हैं और फिर जब सवाल यह आता है कि क्या बिना कप्तानी के उन्हें इम्यूनिटी मिलनी चाहिए या नहीं? तो जीशान सबसे पहले इनकार करते हैं और फिर बाकी खिलाड़ी भी उनकी हां में हां मिलाते हैं। इसके बाद बिग बॉस घरवालों से उस खिलाड़ी का नाम पूछते हैं जो अगले नॉमिनेशन्स में सीधे-सीधे सुरक्षित हो जाएगा। नॉमिनेशन्स की प्रक्रिया शुरू होती है और 'द खबरी' की एक पोस्ट के मुताबिक अशनूर कौर वो खिलाड़ी हैं जो कप्तान नहीं बनी हैं, बल्कि इस हफ्ते नॉमिनेशन्स से सुरक्षित होंगी।