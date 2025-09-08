Bigg Boss 19: चार खिलाड़ियों पर एविक्शन का खतरा, इस हफ्ते मृदुल तिवारी फिर से हुए नॉमिनेट
Bigg Boss 19 Nominations: सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 में इस हफ्ते ड्रामा डबल होने वाला है, क्योंकि नॉमिनेटेड खिलाड़ियों में फिर एक बार मृदुल तिवारी का नाम आ गया है।
सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 का यह हफ्ता शानदार रहा। जहां एक तरफ आंखों से आंसू बनकर इमोशन्स छलके तो वहीं दूसरी तरफ एक्शन की भी कोई कमी नहीं रही। 'वीकेंड का वार' में सलमान खान ने भी चार चांद लगा दिए। अब फिर एक बार इस बात का फैसला होना है कि कौन सा खिलाड़ी घर में बना रहेगा और कौन बेघर हो जाएगा। बिग बॉस से जुड़ी खबरें साझा करने वाले प्लेटफॉर्म बिग बॉस ताजा खबर ने बताया है कि इस हफ्ते चार खिलाड़ियों के सिर पर एविक्शन की तलवार लटक रही है।
जानिए इस हफ्ते कौन-कौन हुआ नॉमिनेट
लगातार घरवालों की हिट लिस्ट में बनी हुई नतालिया फिर एक बार निशाने पर हैं। इसके अलावा अपनी हरकतों और फैसलों के चलते घरवालों की हिट लिस्ट में आ चुके आवेज दरबार भी इस हफ्ते नॉमिनेटेड हैं। पिछले हफ्ते कोई एविक्शन नहीं होने के चलते बच गए मृदुल तिवारी इस हफ्ते भी नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट हैं। इसके अलावा नगमा का नाम भी लिस्ट में शामिल है। लेकिन आखिर दर्शक किसे घर से बाहर होते देखना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में इस सवाल का भी जवाब सामने ही दिख रहा है।
कमेंट बॉक्स में क्या बोल रही ऑडियंस?
बिग बॉस ताजा खबर की पोस्ट पर एक फॉलोअर ने कमेंट किया, "नतालिया को बाहर होना चाहिए। उसके बार मृदुल की असली गेम देखने को मिलेगी।" दूसरे ने लिखा, "बाय-बाय नतालिया, सिर्फ मृदुल तुम्हें मिस करेगा। हम तो बिलकुल भी नहीं।" एक शख्स ने लिखा, "बिग बॉस की प्लानिंग अच्छी चल रही है, उन्हें नगमा और नतालिया को लाना ही था नॉमिनेशन्स में और ले ही आए। मतलब इस हफ्ते का एविक्शन पक्का है।" एक शख्स ने लिखा- साफ दिख रहा है, या तो नगमा या नतालिया।
पिछले हफ्ते मिला था फैंस को सरप्राइज
कमेंट बॉक्स में इसी तरह ढेरों लोगों ने अपने रिएक्शन दिए हैं। हालांकि असल में कौन इस हफ्ते बाहर होगा इस सवाल का जवाब दर्शकों को जल्द ही मिल जाएगा। बता दें कि पिछले हफ्ते मृदुल तिवारी का नाम भी नॉमिनेटेड खिलाड़ियों में था, लेकिन कोई भी बाहर नहीं होगा यह बताकर बिग बॉस ने घरवालों को सरप्राइज दे दिया। अब देखना यह है कि अगले हफ्ते कौन सा खिलाड़ी दर्शकों के निशाने पर आता है।
