'गंदा है पर धंधा है', बिग बॉस 19 के नॉमिनेशन प्रोसेस पर काम्या पंजाबी ने उठाया सवाल

Wed, 5 Nov 2025 06:26 AM
बिग बॉस 19 के लेटेस्ट एपिसोड में नॉमिनेशन टास्क देखने को मिला। इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नीलम गिरी, अभिषेक बजाज, गौरव खन्ना, अशनूर कौर और फरहाना भट्ट का नाम आया। नॉमिनेश का जो प्रोसेस था उसपर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स और बिग बॉस 7 का हिस्सा रहीं काम्या पंजाबी ने भी सवाल उठाया है। काम्या ने लिखा- गंदा है पर धंधा है।

नॉमिनेशन प्रोसेस पर उठा सवाल

नॉमिनेशन का जो प्रोसेस हुआ उसमें देखने को मिला कि घरवाले दो-दो के सेट में कन्फेशन रूम में पहुंचे और दिए गए ऑप्शन्स में से एक सदस्य को नॉमिनेट और दूसरे को सेफ किया। अब इस प्रोसेस पर काम्या पंजाबी ने सवाल उठाए हैं।

काम्या बोलीं- गंदा है पर धंधा है

काम्या पंजाबी ने एक्स पर पोस्ट किया- ये कैसा नॉमिनेशन है? जिस तरफ के ऑप्शन्स जिन लोगों को दिए गए थे, साफ था कि बिग बॉस उन लोगों को नॉमिनेट करना चाहते थे। गंदा है पर धंधा है ये। बता दें, पिछले हफ्ते हिना खान ने बिग बॉस के नॉमिनेशन प्रोसेस पर सवाल उठाया था।

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स

काम्या पंजाबी के पोस्ट पर एक्स यूजर्स ने रिएक्शन दिए हैं। एक यूजर ने लिखा- कुनिका को बचाना था इसलिए। एक दूसरे यूजर ने लिखा- हां, सही है ये नॉमिनेशन स्क्रिप्टेड है। बिग बॉस गौरव खन्ना को नॉमिनेट करना चाहते थे और अमाल मलिक, शहबाज और कुनिका को सेफ करना चाहते थे। एक ने लिखा- आपके सीजन में भी ऐसा ही होता था।

