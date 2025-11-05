'गंदा है पर धंधा है', बिग बॉस 19 के नॉमिनेशन प्रोसेस पर काम्या पंजाबी ने उठाया सवाल

संक्षेप: Bigg Boss 19 Nomination Promo: बिग बॉस 19 में इस हफ्ते नीलम गिरी, फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, अशनूर कौर और अभिषेक बजाज नॉमिनेट हुए। अब काम्या पंजाबी ने नॉमिनेशन के प्रोसेस पर सवाल उठाया है।

बिग बॉस 19 के लेटेस्ट एपिसोड में नॉमिनेशन टास्क देखने को मिला। इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नीलम गिरी, अभिषेक बजाज, गौरव खन्ना, अशनूर कौर और फरहाना भट्ट का नाम आया। नॉमिनेश का जो प्रोसेस था उसपर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स और बिग बॉस 7 का हिस्सा रहीं काम्या पंजाबी ने भी सवाल उठाया है। काम्या ने लिखा- गंदा है पर धंधा है।

नॉमिनेशन प्रोसेस पर उठा सवाल नॉमिनेशन का जो प्रोसेस हुआ उसमें देखने को मिला कि घरवाले दो-दो के सेट में कन्फेशन रूम में पहुंचे और दिए गए ऑप्शन्स में से एक सदस्य को नॉमिनेट और दूसरे को सेफ किया। अब इस प्रोसेस पर काम्या पंजाबी ने सवाल उठाए हैं।

काम्या बोलीं- गंदा है पर धंधा है काम्या पंजाबी ने एक्स पर पोस्ट किया- ये कैसा नॉमिनेशन है? जिस तरफ के ऑप्शन्स जिन लोगों को दिए गए थे, साफ था कि बिग बॉस उन लोगों को नॉमिनेट करना चाहते थे। गंदा है पर धंधा है ये। बता दें, पिछले हफ्ते हिना खान ने बिग बॉस के नॉमिनेशन प्रोसेस पर सवाल उठाया था।