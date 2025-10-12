Hindustan Hindi News
Nominations: इस हफ्ते नॉमिनेट हुए ये चार दमदार कंटेस्टेंट, जानें किसके एविक्शन का सबसे ज्यादा चांस

Bigg Boss 19 Nomination: रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 के अपकमिंग एपिसोड में दर्शकों को फिर एक बार किसी एक कंटेस्टेंट को बेघर करने का काम करना होगा। जानिए इस हफ्ते कौन से चार कंटेस्टेंट हुए हैं नॉमिनेट।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSun, 12 Oct 2025 05:54 AM
Nominations: इस हफ्ते नॉमिनेट हुए ये चार दमदार कंटेस्टेंट, जानें किसके एविक्शन का सबसे ज्यादा चांस

Bigg Boss 19 Nominations this Week: सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस 19' में इस हफ्ते चार खिलाड़ियों पर एविक्शन की तलवार लटक रही है। रविवार के एपिसोड में जीशान कादरी बेघर हो जाएंगे जिसके बाद नए हफ्ते में फिर से नॉमिनेशन्स के बाद यह तय होगा कि किन घरवालों के सिर पर एविक्शन का खतरा मंडराएगा। घरवालों ने मालती को खतरा मानते हुए इस हफ्ते नॉमिनेट कर दिया है, लेकिन उनके अवाला बाकी तीन कंटेस्टेंट कौन हैं जो अगले वीकेंड का वार में बाहर हो सकते हैं? चलिए जानते हैं।

नॉमिनेट हुए ये चार दमदार कंटेस्टेंट

बिग बॉस से जुड़ी खबरें साझा करने वाले प्लेटफॉर्म 'बिग बॉस तक' ने अपनी एक पोस्ट में बताया, "मृदुल तिवारी, मालती चाहर, गौरव खन्ना और नीलम गिरी इस हफ्ते नॉमिनेट हो गई हैं।" जहां मालती हाल ही में घर में दाखिल होने के बाद एक मजबूत खिलाड़ी के तौर पर उभरी हैं, वहीं बाकी सब भी दमदार खिलाड़ी हैं, जिनमें से कोई भी बाहर होगा तो दर्शकों का दिल टूटना स्वाभाविक है। लेकिन कयास यह भी लगाए जा रहे हैं, कि शायद अगले हफ्ते दिवाली के चलते मेकर्स कोई एविक्शन नहीं करें।

जनता ने लिया इस कंटेस्टेंट का नाम

लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? इस सवाल का जवाब तो अपकमिंग एपिसोड में ही मिलेगा। नॉमिनेशन्स को लेकर जनता के रिएक्शन की बात करें तो कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने नीलम का नाम लिखा है। किसी ने गेम का हिस्सा नहीं होने और अपना ओपिनियन नहीं देने के चलते नीलम को बाहर करने की बात कही है, तो किसी ने लिखा है कि लोगों को यह समझना होगा कि नीलम बार-बार समझाने के बावजूद तान्या के साथ जुड़ी हुई है और विरले ही कभी किसी मुद्दे पर अपनी राय रखती नजर आती है। उसकी पहचान बस किचन तक रह गई।

मालती चाहर भी हो सकती हैं बाहर

एक कंटेस्टेंट ने लिखा- वीकेंड का वार के बाह हो सकता है कि मिड वीक एविक्शन हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि मेकर्स अगली वाइल्ड कार्ड के लिए जगह बना रहे हैं। बहुत से दर्शकों ने मालती के जाने की भी संभावना जताई है और लिखा है कि मालती का गेम शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। बता दें कि मालती चाहर को ज्यादा बड़ा फैन बेस नहीं होने का भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।

