Bigg Boss 19: नॉमिनेट हुए घर के ये 4 पॉपुलर कंटेस्टेंट, एक का घर जाना तय

संक्षेप: बिग बॉस 19 के नॉमिनेशन टास्क से जुड़ी जानकारी सामने आई है। इस बार घर के ये चार मजबूत कंटेस्टेंट नॉमिनेट हुए हैं। गौरव खन्ना ने अपना गेम खेलना शुरू कर दिया है और पूरे घर पर भारी पड़ रहे हैं। 

Tue, 21 Oct 2025 11:45 AMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस 19 में इस हफ्ते नॉमिनेट हुए कंटेस्टेंट को दिवाली का गिफ्ट देते हुए सभी को सेफ कर दिया गया था। लेकिन इस आने वाले हफ्ते में एक कंटेस्टेंट की घर वापसी पक्की मानी जा रही है। बिग बॉस के इस हफ्ते के नॉमिनेशन से जुड़ी ताजा अपडेट सामने आ रही है। बताया जा रहा है इस बार चार कंटेस्टेंट नॉमिनेट हुए हैं। आने वाले रविवार को इन चारों में से किसी एक का घर वापस जाना तय माना जा रहा है।

नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट

बिग बॉस की खबर देने वाले खबरी के मुताबिक इस हफ्ते गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, नेहल चुडासमा और बसीर अली नॉमिनेट हुए हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि गौरव खन्ना ने नेहल को नॉमिनेट किया है। वहीं घरवालों ने एक बार फिर नीलम को सेफ रखा गया है।

गौरव और नेहल के बीच विवाद

चिट्ठी वाले टास्क में नेहल ने गौरव खन्ना पर अच्छाई का नाटक करते हुए नीलम के इमोशन के साथ खेलने और बाहर बैठी ऑडियंस के सामने अच्छा बनना का आरोप लगाया था। इसके बाद से नेहल लगातार गौरव से बहस करती देखी गई हैं। आज के एपिसोड में भी नेहल और गौरव जे बीच बर्तन ड्यूटी को लेकर बहस होती दिखेगी।

नेहल-बसीर का लव एंगल

बता दें, बिग बॉस 19 में गौरव खन्ना ने अपना गेम खेलना शुरू कर दिया है। आज के एपिसोड में उन्हें बसीर, नेहल समेत पूरे घरवालों के खिलाफ एक्शन लेते देखा जाएगा। वहीं नेहल का गेम अब बसीर अली के इर्द-गिर्द हो गया है। दोनों शो में लव एंगल वाली चाल चल रहे हैं जो ऑडियंस को पसंद नहीं आ रहा है।

