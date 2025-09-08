BB19: कुनिका ने तान्या की मां को कही ऐसी बात, फूटकर रोईं कंटेस्टेंट, गौरव बोले- इतना नहीं गिरना चाहिए था...

आज 'बिग बॉस 19' में तीसरे सप्ताह की नॉमिनेशन की प्रक्रिया होने वाली है। इसी बीच अब 'बिग बॉस 19' नॉमिनेशन से जुड़ा एक प्रोमो वीडियो सामने आ है। इस प्रोमो में कुनिका ने तान्या मित्तल की मां के बारे में कुछ ऐसा कहा, जिसे सुनकर वो फूट-फूटकर रोने लगती हैं।

Bigg Boss 19: सलमान खान होस्टेड 'बिग बॉस 19' रियलिटी शो को लेकर काफी बज बना हुआ है। इस शो को ऑडियंस का भी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। हर बार की तरह इस बार भी शो में फेमस चेहरों ने एंट्री ली है। शो को शुरू हुए तीन हफ्ते हो गया। ऐसे में अब आज 'बिग बॉस 19' में तीसरे सप्ताह की नॉमिनेशन की प्रक्रिया होने वाली है। खुद को सेफ रखने के लिए कंटेस्टेंट ऐड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी बीच अब 'बिग बॉस 19' नॉमिनेशन से जुड़ा एक प्रोमो वीडियो सामने आ है। इस प्रोमो में कुनिका ने तान्या मित्तल की मां के बारे में कुछ ऐसा कहा, जिसे सुनकर वो फूट-फूटकर रोने लगती हैं।

बिग बॉस ने दिया ये टास्क कलर्स ने अपने इंस्टाग्राम पर 'बिग बॉस 19' के आने वाले नॉमिनेशन एपिसोड का एक प्रोमो वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में बिग बॉस ने नॉमिनेशन टास्क के लिए जोड़ियां बनाई हैं। इसमें एक सदस्य को स्कूटर पर बैठना था और दूसरे को मेकअप रूम में। इस टास्क में कंटेस्टेंट्स को अपनी उंगलियों पर 19 मिनट की गिनती करनी थी। वहीं दूसरे घरवाले उनका ध्यान भटकाने का काम करते।

एक-दूसरे पर कसे तंज इस प्रोमो में आप देख सकते हैं कि टास्क के दौरान बसीर अली ने नगमा मिराजकर पर तंज कसते हुए कहते हैं, 'ऐसा लग रहा है कि आवेज अपना असिस्टेंट लेकर आया है।' वहीं अशनूर कौर ने फरहाना भट्ट पर तंज कसते हुए कहती हैं, 'आपके पास तो दिल ही नहीं है, होगा भी तो काला होगा।' इसके बाद गौरव खन्ना की बारी आती हैं, जिसमें शहबाज बदेशा ने उन पर ताना मारते हुए कहा, 'जिस तरह की आपकी गेम चल रही है, ये गेम नहीं ग्रुपबाजी है।' वहीं, नेहल चुदासमा ने अभिषेक बजाज को कहा, 'तुम सिर्फ बैल बुद्धि लगते हो।'