Bigg Boss 19 Nomination: साफ बच गए गौरव खन्ना और मृदुल, नॉमिनेशन्स में इस हफ्ते नपे ये 6 खिलाड़ी

Bigg Boss 19 nominations: सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 में इस हफ्ते एक-दो नहीं बल्कि 6 खिलाड़ी नॉमिनेट हो गए हैं। लिस्ट में अमाल मलिक से लेकर तान्या मित्तल तक का नाम शामिल है।

Bigg Boss 19 Nominated Contestants: रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस 19' में इस हफ्ते गौरव खन्ना ने राहत की सांस ली। किसी भी घरवाले ने उन्हें नॉमिनेट नहीं किया है, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर 6 खिलाड़ी नॉमिनेट हो गए हैं। कौन घर से बेघर होगा इस सवाल का जवाब तो हफ्ते के आखिर में 'वीकेंड का वार' में सलमान खान के सामने ही मिलेगा, लेकिन तब तक यह जान लीजिए कि किन-किन खिलाड़ियों के सिर पर एविक्शन की तलवार लटक रही है, ताकि आप अपने पसंदीदा सेलेब्रिटी के लिए वोट करके उसे बचा सकें।

क्या था इस बार का नॉमिनेशन टास्क? गार्डन एरिया में छोटी नावें और मिसाइलों वाला सेटअप लगाया गया था। हर खिलाड़ी के लिए एक नाव थी। हर खिलाड़ी किन्हीं 2 खिलाड़ियों का नाम ले सकता था। बिग बॉस ने बताया कि जैसे ही किसी खिलाड़ी का नाम 3 बार लिया जाएगा, वो घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो जाएगा। कैप्टन फरहाना को एक एडवांटेज दिया गया था कि वो जिसका भी नाम लेंगी, वो बिना इस नियम को फॉलो किए सीधे नॉमिनेट हो जाएगा। फरहाना भट ने अशनूर कौर का नाम लेते हुए उन्हें एविक्शन के खतरे में डाल दिया है।

कौन-कौन हुआ एविक्शन के लिए नॉमिनेट? इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए कौन-कौन नॉमिनेट हुआ है, यह जानने से पहले यह जान लीजिए कि शहबाज, बशीर और मृदुल तिवारी इस हफ्ते नॉमिनेशन्स में सुरक्षित बच गए हैं। परफॉर्म नहीं करने के लिए बदनाम हो चुके गौरव खन्ना इस हफ्ते सुरक्षित हैं। बात नॉमिनेटेड खिलाड़ियों की करें तो बिग बॉस तक की एक पोस्ट के मुताबिक अमाल मलिक, नेहल चुदास्मा, कुनिका सदानंद, अशनूर कौर, नीलम गिरी, प्रणित मोरे, तान्या मित्तल और जीशान कादरी पर इस हफ्ते घर से बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है।