BB19 Nominations: नीलम से लेकर गौरव और आवेज तक, इस हफ्ते नॉमिनेट हुए ये 6 कंटेस्टेंट

Bigg Boss 19 nominated contestants: सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 के इस सीजन में गौरव खन्ना समेत इस 6 खिलाड़ियों के सिर पर एविक्शन की तलवार लटक रही है, चलिए जानते हैं इनके नाम।

रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 का पिछला हफ्ता काफी एंटरटेनिंग रहा। जहां गौरव खन्ना के घर में परफॉर्म नहीं करने को लेकर काफी तमाशा हुआ तो वहीं तान्या और अमाल की लव स्टोरी का सच भी घरवालों के सामने आया। इधर कैप्टन्सी टास्क के चलते अशनूर कौर की पोल खुल गई तो उधर शहबाज ने घरवालों को एंटरटेनमेंट देकर सलमान से खूब तारीफें लूटीं। लेकिन अब फिर एक बार वो घड़ी आ चुकी है जब किसी एक कंटेस्टेंट को घर से बाहर जाने के लिए अपना बैग पैक करना होगा। इस हफ्ते किन खिलाड़ियों को एविक्शन के लिए नॉमिनेट किया गया है? चलिए जानते हैं।

जानें कौन से 6 खिलाड़ी हुए नॉमिनेट बिग बॉस से जुड़ी खबरें साझा करने वाले प्लेटफॉर्म 'बिग बॉस 24x7' ने अपनी एक पोस्ट में बताया है कि इस हफ्ते मृदुल तिवारी, आवेज दरबार, अशनूर कौर, नीलम गिरी, गौरव खन्ना और प्रणित मोरे नॉमिनेट हुए हैं। प्रणित के लिए यह लगातार दूसरी बार है कि जब उन्हें एविक्शन का खतरा झेलना पड़ेगा। मृदुल और गौरव को जहां घर में लगातार सुस्त रवैया दिखाने और परफॉर्म नहीं करने के लिए लोगों ने कॉल आउट किया, तो वहीं अशनूर कौर का चालाकी भरा गेम घरवालों को पसंद नहीं आया।

सलमान खान ने की थी इनकी तारीफ नीलम गिरी और प्रणित मोरे को भी अलग-अलग कारण देकर घरवालों ने नॉमिनेट किया है। अब देखना यह होगा कि किस खिलाड़ी को इस सीजन में सबसे कम वोट मिलते हैं और वह बिग बॉस 19 के घर से बेघर होता है। बता दें कि बीते वीकेंड का वार में सलमान खान ने जहां अशनूर, गौरव और अभिषेक की क्लास ली थी, वहीं अमाल और शहबाज को सराहा था। सलमान ने कहा कि वह घरवालों का और ऑडियंस का जमकर एंटरटेनमेंट कर रहे हैं।