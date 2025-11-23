BB19: नॉमिनेशन के नाम पर मजाक कर रहे बिग बॉस? सलमान के शो में तीसरी बार रिपीट हुई यह चीज

Hindustan Hindi News
Sun, 23 Nov 2025 06:12 PMPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' को लेकर ऑडियंस का क्रेज काफी बढ़ा हुआ है। शो से एक-एक करके कई कंटेस्टेंट शो से बाहर हो चुके हैं। वहीं, अब शो के ग्रैंड फिनाले में महज दो हफ्ते ही बचे हैं। शो के विनर को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट काफी हाई है। बीते दिनों घर से स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के तौर पर देखी जाने वाली कुनिका सदानंद को बहार कर दिया गया है। ऐसे में अब इस वीक के नॉमिनेशन की लिस्ट सामने आ चुकी है, जो काफी शॉकिंग है।

एक साथ गिरी पूरे घर पर गाज

'बिग बॉस 19' के इस हफ्ते के नॉमिनेट कंटेस्टेंट की लिस्ट सामने आ चुकी है। BiggBoss_News123 की रिपोर्ट के अनुसार, इस वीक घर के सभी कंटेस्टेंट के सिर पर नॉमिनेशन की तलवार लटकी हुई है। जी हां, घर के सभी कंटेस्टेंट नॉमिनेट हुए हैं। नॉमिनेशन की लिस्ट में, गौरव खन्ना, शहबाज बदेशा, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट, अशनूर कौर, मालती चाहर, तान्या मित्तल और अरमान मलिक के नाम शामिल हैं। इसका मतलब इस बार कौन बाहर होगा इसका अंदाजा लगा पाना फिलहाल बेहद मुश्किल है। बता दें कि ऐसा तीसरी बार हुआ है जब घर के सभी कंटेस्टेंट का नाम एक साथ नॉमिनेट किया गया हो।

अब घर में बचे ये कंटेस्टेंट

बिग बॉस 19 से बीते दिनों कुनिका सदानंद को बाहर कर दिया गया। उनसे पहले मृदुल तिवारी, नीलम गिरी और अभिषेक बजाज के बाहर होने से पहले नतालिया जानोसजेक, नगमा मिराजकर, आवेज दरबार, जीशान कादरी, नेहल चुडासमा और बसीर अली बाहर हुए हैं। ऐसे में अब शो में फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, अशनूर कौर, तान्या मित्तल, अमाल मलिक, आईजी प्रणित मोरे, मृदुल तिवारी, शहबाज बदेशा और मालती चाहर बचे हैं।

