BB19 Nominations: घरवालों के लपेटे में आया यह कपल, जानिए किसके एविक्शन का सबसे ज्यादा चांस?

Bigg Boss 19 Nominated Contestants: सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 में फिर एक बार घरवालों पर एविक्शन की तलवार लटक रही है। लेकिन इस बार जो खिलाड़ी नॉमिनेट हुए हैं, उनका नाम आने की भनक दर्शकों को पहले ही लग गई थी।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 07:17 AM
Bigg Boss 19 Nominated Contestants for this Week: रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 का सोमवार का एपिसोड फुल ऑफ एक्शन रहा। जहां एक तरफ अरमान मलिक उनकी कैप्टन्सी पर सवाल उठाए जाने से बहुत ज्यादा भड़क गए, वहीं दूसरी तरफ अभिषेक बजाज और शहबाज बदेशा के बीच मामला हाथापाई तक पहुंच गया। इसी बीच इस हफ्ते की नॉमिनेशन्स लिस्ट भी आ चुकी है, तो चलिए जानते हैं इस हफ्ते कौन से कंटेस्टेंट खतरे में हैं और क्या इनमें आपके पसंदीदा खिलाड़ी का भी है नाम?

घरवालों के लपेटे में आया यह कपल

अभिषेक बजाज और शहबाज बदेशा के बीच हुए झगड़े के बाद खबर आई थी कि बिग बॉस ने दोनों ही खिलाड़ियों को सजा सुनाई है। यानि दोनों खिलाड़ियों को नॉमिनेट कर दिया गया है, लेकिन बिग बॉस ने नॉमिनेशन्स में कई ट्विस्ट लाकर फाइनली जो लिस्ट दी है, उसमें शहबाज का कहीं नाम हैं। हालांकि अभिषेक बजाज जरूर अपनी चहेती कंटेस्टेंट अशनूर कौर के साथ लपेटे में आ गए हैं। देखना होगा कि इस हफ्ते कौन बिग बॉस हाउस को अलविदा कहकर बाहर की दुनिया में वापस जाता है।

इस हफ्ते कौन-कौन हुआ नॉमिनेट?

अक्षय कुमार और फराह खान वाले एपिसोड में ही इस बात का अंदाजा लग गया था कि घरवाले इस बार किन खिलाड़ियों को नॉमिनेट कर सकते हैं। लिस्ट भी कुछ-कुछ वैसी ही बनकर सामने आई है। बिग बॉस से जुड़ी खबरें साझा करने वाले प्लेटफॉर्म बिग बॉस तक ने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस हफ्ते नेहल चुदास्मा, अशनूर कौर, बशीर अली, अभिषेक बजाज और प्रणित मोरे नॉमिनेट हुए हैं। पब्लिक रिएक्शन की मानें तो इस हफ्ते नेहल के घर वापस जाने की संभावना सबसे ज्यादा है।

किसके एविक्ट होने का ज्यादा चांस?

वजह यह कि नेहल ने अमाल मलिक वाली घटना के बाद अपनी छवि घरवालों की नजरों में तो खराब की ही है, साथ ही साथ उन्होंने अपने फैंस की नजरों में भी इज्जत गंवाई है। तो एक तरफ जहां अशनूर, बशीर, अभिषेक और प्रणित के वोटों के आधार पर बचने की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ इस बात का भी पूरा-पूरा चांस है कि नेहल को उनके फैंस और बाकी बिग बॉस 19 के दर्शकों को खास सपोर्ट ना मिले।

