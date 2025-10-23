Bigg Boss 19: इस हफ्ते नॉमिनेट हुए ये चार कंटेस्टेंट, जान लीजिए किसके सपोर्ट में खड़ी पब्लिक

संक्षेप: Bigg Boss 19 Nominated Contestantas This Week: जान लीजिए बिग बॉस 19 में इस हफ्ते नॉमिनेट हुए कौन से कंटेस्टेंट। कहीं लिस्ट में आपका पसंदीदा लेसेब्रिटी तो नहीं।

बिग बॉस 19 का दीवाली महाएपिसोड बहुत खास रहा। घरवालों को एक ऐसा टास्क दिया गया, जिसमें उन्हें किन्हीं चार खिलाड़ियों को घर से बेघर करने के लिए नॉमिनेट करना था। लेकिन जिस कंटेस्टेंट को वो नॉमिनेट करना चाहते हैं, क्या उन्हें उसी को चुनने का मौका मिलेगा? यह उनके हाथ में नहीं था। बुधवार के एपिसोड में घरवालों को बिग बॉस ने एक ऐसा टास्क दिया जिसमें उन्हें कुछ लॉकर्स में से एक लॉकर चुनना था, उस लॉकर में जिसकी तस्वीर निकलेगी, उसमें उन्हें चुनना था कि वो उस खिलाड़ी को नॉमिनेट करेंगे या नहीं।

ये चार खिलाड़ी हुए नॉमिनेट टास्क की शुरुआत गौरव खन्ना के साथ हुई। उन्होंने नेहल चुड़ास्मा को नॉमिनेट किया। इसके बाद जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ा कुछ खिलाड़ी सेफ हुए और कुछ नॉमिनेट। खेल तब तक चला जब तक कुल चार खिलाड़ी नॉमिनेट नहीं हो गए। खेल खत्म होने तक जिन खिलाड़ियों को नॉमिनेट किया गया और जो इस हफ्ते के आखिर तक घर से बेघर हो सकते हैं, वो हैं- नेहल चुड़ास्मा, बशीर अली, गौरव खन्ना और प्रणित मोरे। इन चारों ही खिलाड़ियों पर एविक्शन की तलवार लटक रही है।

किसको है पब्लिक का सपोर्ट? लेकिन इनमें से कौन बेघर होगा इस सवाल का जवाब तो वीकेंड का वार में ही मिलेगा। बता दें कि पिछले हफ्ते दिवाली की वजह से कोई भी खिलाड़ी एविक्ट नहीं हुआ था, लेकिन इस हफ्ते किसी एक का बाहर होना पक्का है। कमेंट सेक्शन की बात करें तो बहुत से लोगों ने नेहल को बाहर करने की बात कही है क्योंकि प्रणित घरवालों को हंसाकर खेल में अपना रिलेवेंट साबित किए हुए हैं, लेकिन क्या वाकई वह घर में टिके रहेंगे और नेहल बिग बॉस हाउस से बाहर हो जाएंगी? या फिर कोई और बेघर होगा।