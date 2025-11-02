Bigg Boss 19: बेहद शॉकिंग है इस वीक के नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट की लिस्ट, बाहर हो सकता है ये मजबूत खिलाड़ी
Bigg Boss 19: रिएलिटी शो 'बिग बॉस 19' को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है। इस शो में हर दिन कंटेस्टेंट के बीच तगड़ा बवाल देखने को मिल रहा है। ऐसे में इस बार का वीकेंड का वार भी काफी एंटरटेनिंग होने वाला है। शो पर शहनाज गिल, नेहा कक्कड़, टोनी कक्कड़ के साथ एकता कपूर आने वाली हैं। इसी बीच अब इस वीक के नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट की लिस्ट आ चुकी है, जो काफी शॉकिंग है।
ये कंटेस्टेंट हुए नॉमिनेट
सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' के घर में सभी कंटेस्टेंट अपने गेम को लेकर सुर्खियों में हैं। ऐसे में अब घर के कई सदस्य नॉमिनेट हो गए हैं। नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट की लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम फरहाना भट्ट का, दूसरा नाम गौरव खन्ना का है। लिस्ट में तीसरे नंबर पर नीलगिरी हैं, चौथे पर अभिषेक बजाज और पांचवें पर अशनूर कौर हैं।
जानें किसको मिले कितने वोट
सोशल मीडिया के अनुसार फरहान भट्ट को 10 प्रतिशत, नीलम गिरी को 70 प्रतिशत अशनूर को 19 प्रतिशत और अभिषेक को 1 प्रतिशत वोट मिले हैं। इस फीड के अनुसार, इस वीक अभिषेक के बाहर होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। फिलहाल अभी फाइनल अनाउंसमेंट का इंतजार करना होगा।
घर में बचे ये कंटेस्टेंट
बिग बॉस 19 से सबसे पहले नतालिया जानोसजेक और नगमा मिराजकर को बाहर किया गया। उसके बाद आवेज दरबार और जीशान कादरी घर से बाहर हुए। वहीं, बीते दिनों घर से नेहल चुडासमा और बसीर अली बाहर हो गए हैं। ऐसे में अब शो में फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, अशनूर कौर, अभिषेक बजाज, तान्या मित्तल, अमाल मलिक, आईजी प्रणित मोरे, कुनिका सदानंद, नीलम गिरी, मृदुल तिवारी, शहबाज बदेशा और मालती चाहर बचे हैं।
